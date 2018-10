Waarom het drinken van warm water goed voor je is

Is het jou ook opgevallen dat steeds meer mensen warm water drinken? Het klinkt misschien een beetje saai, zo’n kopje warm water. Máár het levert je wel heel wat gezondheidsvoordelen op.

Wij zetten de belangrijkste voor je op een rij.

1. Je slaapt er lekker van

Heb jij ’s avonds altijd moeite om in slaap te vallen? Drink dan voor het slapengaan een paar kopjes warm water. Een warm drankje brengt namelijk je lichaam tot rust én brengt je ook nog eens sneller naar dromenland.

2. Goed voor de lijn

Dat water hartstikke gezond is, weten we natuurlijk al. Maar wist je dat warm water extra voordelen heeft? Het zorgt namelijk voor een subtiele verhoging van je lichaamstemperatuur, waardoor je metabolisme net een tikje sneller draait. Daarnaast vermindert het een hongergevoel, waardoor je minder snel geneigd bent om te gaan checken.

3. Mooi huidje

Water is goed voor je huid, of je het nu warm of koud drinkt. Het verbetert de elasticiteit en het herstelvermogen van de huid, waardoor je een frisser gelaat krijgt. En dat kun je natuurlijk met dit koude weer wel gebruiken!

4. Goed voor je spijsvertering

Een kopje warm water – zeker als je het tijdens een maaltijd drinkt – komt je spijsvertering ten goede. Het zorgt er namelijk voor dat je maaltijd sneller verteert én het beschermt de mineralenbalans in je lichaam. Heb je last van constipatie? Drink dan eens een kopje warm water op een nuchtere maag.

5. Tegen kwaaltjes

Heb je last van een vervelende hoest, zere keel of verstopte neus? Drink dan een kopje warm water. Het warme water zorgt ervoor dat het slijm verdwijnt zodat je weer makkelijker kunt ademhalen.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock