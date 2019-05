Libelle Legt Uit: waarom krijg je tijdens je menstruatie ook hoofdpijn?

Ongesteld zijn is geen pretje, dat weten we allemaal. Maar waarom krijgen vrouwen tijdens hun menstruatie eigenlijk ook last van hoofdpijn?

Kijk, pijn in de onderbuik is natuurlijk logisch. Daar speelt het zich ook allemaal af. Des te gekker is het dat veel vrouwen rond die tijd van de maand ook last krijgen van pijnlijke en kloppende hoofdpijn. Is daar een logische verklaring voor?

Oestrogeen

Jazeker, deze hoofdpijn wordt ook wel ‘premenstruele migraine’ genoemd. De schuld van de hoofdpijn ligt vaak bij het oestrogeen. “De meeste menstruatie-gerelateerde hoofdpijn valt te wijten aan de snelle daling van het oestrogeen vlak voor het begin van je menstruatie”, legt endocrinoloog Sheeva Talebian uit. Gelukkig vervaagt deze hoofdpijn dan ook meestal na een dag of 2.

Eitje

Elke maand wordt een eitje door je eierstok vrijgegeven. Hierdoor piekt je oestrogeen en maakt je eierstok progesteron aan. Wanneer je lichaam merkt dat je niet zwanger bent, stopt je lichaam met de productie van oestrogeen en progesteron en begint je menstruatie. De daling van oestrogeen beïnvloedt chemische stoffen in je hersenen. Deze stoffen zijn van invloed op hoe je pijn ervaart en hoe gevoelig je voor bepaalde dingen bent. Bovendien kunnen je bloedvaten door een laag oestrogeengehalte gaan vernauwen, waardoor je hoofdpijn krijgt. Kortom: je krijgt hoofdpijn én je bent ook nog eens gevoeliger voor pijn.

Migraine

Maar het is lastig om er zeker van te zijn dat je migraine hormonaal is en dus door het lage oestrogeengehalte komt. De hoofdpijn kan namelijk ook zijn ontstaan door andere symptomen van je menstruatie, zoals uitdroging, bloedverlies of slechte nachtrust. Bovendien heb je meer kans op hoofdpijn tijdens je menstruatie als je normaal gesproken ook weleens last hebt van migraine(aanvallen).

Eerste dagen

“De timing is de meest gebruikelijke aanwijzing. Veel vrouwen krijgen deze hoofdpijn de dag ervoor of de eerste dag van hun menstruatie”, vertelt Mary Jane Minkin, klinisch professor in de verloskunde en gynaecologie aan de Yale School of Medicine. Als je hoofdpijn krijgt door de andere symptomen van je menstruatie krijg je pas later in de week last van hoofdpijn.

