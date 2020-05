Waarom veel mensen hoofdpijn hebben ná de sex

Hoofdpijn tijdens of na een stomende vrijpartij komt vaker voor dan je denkt. Meestal in de vorm van een stekende pijn. Maar waar komt die vervelende hoofdpijn toch vandaan?

De hoofdpijn die ontstaat nadat je tussen de lakens bent gedoken, lijkt erg veel op migraine. Je voelt steken in je hoofd en die worden veroorzaakt door een verandering van de bloeddoorstroming in de hersenen.

Aanspannen

Er zijn 3 vormen van hoofdpijn die op kunnen treden tijdens of na de sex. Ten eerste heb je hoofdpijn tijdens de fase van seksuele opwinding. Tijdens de sex span je vaak de spieren van je achterhoofd, nek en het bovenste gedeelte van de rug aan. Dit doe je onbewust, maar kan uiteindelijk wel de oorzaak van die krampende hoofdpijn zijn. Het voelt dan als een strakke band om je hoofd.

Orgasme

Toch blijken de meeste mensen vooral last te hebben van de 2e vorm: hoofdpijn tijdens het orgasme. In dit geval heb je echt alleen last van een heftige, stekende hoofdpijn op het moment dat je klaarkomt. Gelukkig trekt deze migraine-aanval snel weer weg. En bij sommigen komt de hoofdpijn pas na de vrijpartij om de hoek kijken. Dit is meestal een bonzende en stekende soort hoofdpijn.

Als je gevoelig bent voor hoofdpijn of migraine, dan is de kans wat groter dat je tijdens of na de sex ook last hebt hiervan.

Massage

Om te voorkomen dat je hoofdpijn krijgt, kun je je partner vragen je vooraf of na de sex te masseren. Ook het nemen van een warm bad kan helpen, omdat je dan je spieren ontspant. Wanneer de hoofdpijn langer aanhoudt dan alleen rondom de vrijpartij, kun je beter even langs de huisarts gaan. Hetzelfde geldt als de hoofdpijn gepaard gaat met misselijkheid en braken.

Hoofdpijn kan je seksleven flink in de weg zitten. Seksvlogger Rianne legt uit hoe dit zit en wat je ertegen kunt doen:

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock