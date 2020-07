Waarom je af en toe je voeten zou moeten onderdompelen in water en azijn

Nu we weer wat vaker sandaaltjes en slippers dragen, staan onze voeten weer wat meer in de spotlight. Het kan dan ook geen kwaad om de komende tijd íets meer aandacht aan je voeten te besteden. Gelukkig is er een heel simpele manier om van allerlei voetkwaaltjes af te komen.

Of je nu last hebt van droge voeten, voetschimmel of stinkvoeten: een voetenbadje van water en azijn doet wonderen! Hier een overzichtje van de voordelen van azijn.

Helpt tegen voetschimmel

Voetschimmel komt heel vaak voor en is dan ook niet iets om je voor te schamen. Nu kun je natuurlijk allerlei anti-schimmel middeltjes kopen, maar je kunt ook voor een natuurlijke remedie gaan: namelijk een beetje azijn aan je voetenbadje toevoegen. Azijn zou niet alleen de vervelende jeuk verminderen, maar ook de bacterie die de schimmel veroorzaakt.