Waarom je beter in oktober dan in januari kunt stoppen met roken

Voor veel mensen is oktober dé maand waarin ze hun rookverslaving voorgoed vaarwel zeggen. Behoor jij ook tot deze groep? Dan hebben wij goed nieuws voor je. De kans van slagen is in oktober namelijk groter dan op 1 januari.

De reden hiervoor? Volgens onderzoekers heeft het allemaal te maken met sociale steun…

Stoptober

Anton Kunst, hoogleraar sociale epidemiologie, deed in 2016 onderzoek naar het effect van Stoptober: het landelijk initiatief om gezamenlijk 28 dagen te stoppen met roken. En wat bleek? Zo’n 70 procent van de rokers die toen deelnamen, raakten hun sigaretten na de actie niet meer aan.

Samen doen

Het grote succes van de actie ligt volgens Kunst vooral aan het groepsgevoel dat in die maand heerst. “1 oktober werkt beter dan 1 januari omdat je het samen doet. Voor iemand die probeert te stoppen met roken is sociale steun heel belangrijk. Als mensen in de omgeving je aanmoedigen en door moeilijke momenten heen helpen, kan dat bijdragen aan het succes,’’ zo verklaart hij tegenover RTL Nieuws.

Alleen stoppen

Mensen die er op 1 januari voor kiezen om te stoppen met roken, doen dit volgens hoogleraar preventieve gezondheidszorg Onno van Schayck vaak alleen. “Als iemand op oudejaarsavond zegt: ‘Dit is echt mijn laatste sigaret’, krijgt diegene vaak te horen: dat houd je toch nooit vol. In oktober zijn er veel acties die specifiek gericht zijn op het stoppen met roken. Die support uit allerlei verschillende hoeken werkt effectief.’’

Beter vooruitzicht

Ook het vooruitzicht van ‘slechts’ 28 dagen zou goed werken, aldus Kunst. “Het doel van 28 dagen stoppen werkt mentaal heel goed. Rokers spreken zichzelf toe: het is maar 28 dagen.” Uit onderzoek blijkt dat als iemand vier weken stopt, de ergste afkickverschijnselen zijn geweest. Als je dan de routine van het grijpen naar de sigaret onder controle hebt, is het gevoel om de 29e dag een peuk te pakken minder groot.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock