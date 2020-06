Waarom je beter niet de hele dag oortjes of een koptelefoon kunt dragen

Aangezien we tegenwoordig veel thuiswerken en veel online vergaderen, dragen we soms de hele dag oortjes of een koptelefoon. Maar hoe slecht is dit eigenlijk?

Zelfs als er niet constant geluid uit de oortjes of koptelefoon komt, is het niet goed voor je oren. Oordopjes en koptelefoons blokkeren namelijk de luchtstroom naar je oren en dat is niet goed voor de gezondheid van je oren.

Schimmels

“Onze gehoorgangen staan open voor lucht en dat is niet voor niets”, legt dr. Chandrasekhar uit aan Well+Good. Oorsmeer beschermt de binnenkant van je oor en zorgt dat vuil je oor verlaat. Wanneer je je gehoorgangen voor een lange tijd blokkeert, worden ze erg donker en vochtig. “Het is dan gewoon een vruchtbare plek voor bacteriën en schimmels”, zegt ze. “Waar vind je paddenstoelen en andere schimmels? Op een donkere, vochtige plek.” Dr. Chandrasekhar zegt wel dat koptelefoons meer luchtstroom bieden dan oordopjes, maar nog steeds niet genoeg om ze de hele dag te dragen.

Geen wattenstaafjes

Het dragen van oordopjes of een koptelefoon zorgt zelf niet voor meer oorsmeer, maar doordat ze wel de luchtstroom in de gehoorgang beïnvloeden, kan dit wel leiden tot een ophoping van oorsmeer. Als je last hebt van te veel oorsmeer, probeer dan de drang om het oorsmeer weg te halen met een wattenstaafje te vermijden. Een wattenstaafje duwt het oorsmeer juist dieper in de gehoorgang en kan gevaarlijk zijn. Het beste wat je dan kunt doen is met je wijsvinger (als je geen lange nagels hebt) in de opening van je oor ronddraaien. Als wat er dan aan je vinger blijft plakken, is al het overtollige oorsmeer.

Bron: Well+Good. Beeld: iStock