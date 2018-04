Waarom je die knoflookwalm niet wegkrijgt door je tanden te poetsen

Knoflook is een echte smaakmaker en een maaltijd is eigenlijk niet compleet zonder een teentje knoflook. Maar het heeft wel één groot nadeel: je gaat er enorm van uit je mond stinken. Je kunt dan poetsen tot je een ons weegt, maar die knoflookwalm gaat niet weg. Waarom eigenlijk niet?

Urenlang tanden poetsen, een kauwgumpje of een smintje. Allemaal tevergeefs. Die knoflookwalm in je mond gaat niet weg. Dit heeft blijkbaar allemaal te maken met de manier waarop knoflook wordt verteerd.

Longen

In knoflook zit een bepaalde soort enzym, namelijk allylmethylsufide. Dit enzym komt vrij als je knoflook eet. Doordat dit enzym het zwavelzuur bevat, kan de knoflooklucht tot wel 24 uur na het eten blijven hangen. Er komt namelijk een bepaald soort gas vrij dat deels wordt opgenomen in het bloed en wordt naar de longen vervoerd.

Citroen

Best logisch dat je deze walm dus niet wegkrijgt met poetsen, het enzym zit namelijk nog in je longen. Maar is hier iets tegen te doen? Je zou kunnen proberen citroensap te drinken, dit zou de enzymen moeten neutraliseren. Een glas water met citroen of een kauwgum met citroensmaak zou hetzelfde resultaat moeten hebben. Dit geldt ook voor een appel. Good luck!

Bron: NSMBL. Beeld: iStock