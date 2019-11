Waarom je dus níet dagelijks op de weegschaal moet staan

Afvallen… Het is zo fijn als je nét even die paar kilo kwijt bent. Daar zullen velen het mee eens zijn.

En dus ga je als het even kan op de weegschaal staan om te kijken hoe ver je bent met dat afvallen.

Advertentie

Maar elke dag jezelf wegen? Dat is niet zo slim.

Want sta je elke dag op de weegschaal, dan kan het juist lijken alsof je helemaal niet afvalt terwijl je wel degelijk gewicht verliest. Dat komt omdat een paar kilo altijd fluctueert. Zeker 1 of 2 kilo wisselt een beetje per dag en per moment dat je op de weegschaal gaat staan. Dus je kunt je zó twee kilo zwaarder rekenen dan je eigenlijk bent.

Dat heeft te maken met bijvoorbeeld je laatste toiletbezoek. Heb je al een dag of wat geen grote boodschap gedaan, dan kan dit uitmaken. Ook telt mee of je net hebt gegeten, veel hebt gedronken of net hebt gesport. Als je wilt weten of je afvalt als je bijvoorbeeld aan de lijn bent, dan kun je beter een keer per week, altijd op een ander tijdstip op de wegschaal gaan staan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock