Waarom je eens wat vaker naar de stickers op fruit zou moeten kijken

Als je regelmatig fruit eet, dan heb je je vast weleens geïrriteerd aan de stickers die op fruitsoorten zoals appels en kiwi’s te vinden zijn. Want wat is eigenlijk het nut van die stickers, behalve reclame maken voor het merk? Nou, eigenlijk veel meer dan je zou denken…

De stickers kunnen je namelijk belangrijke informatie geven over het fruit en de manier waarop het geteeld is.

Merk en soort

De sticker wordt natuurlijk ten eerste gebruikt om aan te geven van welk merk en soort het fruit is. Zo kunnen zowel de consumenten als de medewerkers van de winkel onderscheid maken tussen al het fruit. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er op elke sticker ook een PLU-code staat, die informatie geeft over het fruit.

Bestrijdingsmiddelen

Bestaat de PLU-code uit 4 cijfer? Dan zijn er bestrijdingsmiddelen gebruikt tijdens het telen van het fruit. Als je dit wilt vermijden, dan kun je dit soort fruit dus beter laten liggen. Staat er een 9 voor de 4 cijfers, en zijn het dus eigenlijk 5 cijfers? Dan is het fruit biologisch geteeld.

Veilig of niet?

Mocht je je ook nog afvragen hoe die stickers blijven plakken, dan kunnen we je geruststellen: er wordt namelijk speciale lijm voor gebruikt, die is gemaakt van zetmeel. Het is dus geen ramp als je een keer zo’n stickertje doorslikt. Ook is de inkt van de stickers zo aangepast, dat er geen schadelijke stoffen op of in het fruit kunnen komen.

