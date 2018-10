Waarom je eigenlijk niet achter het stuur moet kruipen als je griep hebt

Dat je beter niet met een drankje op kunt gaan autorijden, weten we natuurlijk allemaal. Maar wist je dat ook beter niet met een griepje achter het stuur kan kruipen? Duitse onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat dit net zo gevaarlijk is als rijden onder invloed van alcohol.

Hun advies? Doe het gewoon niet.

Minder alert

Volgens de Duitse Longstichting en onderzoeksbureau TÜV Sud is je alertheid sterk verminderd wanneer je grieperig bent. Daarnaast kan een niesbui je ogen afleiden van de weg, wat erg gevaarlijk kan zijn. En als je medicatie hebt ingenomen tegen de griep, reageer je ook nog eens elf procent langzamer in het verkeer, wat vergelijkbaar is met iemand die een slok teveel op heeft.

Bijsluiter lezen

“Ook medicijnen die ogenschijnlijk onschuldig zijn bevatten stoffen die het reactievermogen beïnvloeden”, zegt Andrea Häussler, verkeerspsycholoog bij het Duitse onderzoeksbureau. “Iedereen die griep heeft en er iets tegen inneemt, moet de bijsluiter lezen om te kijken wat de invloed van het medicijn is op de rijvaardigheid. Duizeligheid, rusteloosheid en vermoeidheid zijn maar een paar van de bijwerkingen.”

Strafbaar

Mocht je een ongeval veroorzaken onder de invloed van medicatie, dan heb je ook nog eens een strafbaar feit begaan. Je doet er daarom écht goed aan om gewoon lekker thuis te blijven als je grieperig bent. Zo breng je zowel jezelf als anderen niet in gevaar.

Bron: TÜV Sud. Beeld: iStock