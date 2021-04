Onze tarotkaarten voorzien je iedere dag van de stand van zaken als het gaat om je sterrenbeeld. Maar sommigen herkennen zichzelf niet zo goed in de voorspelling. Ben jij bijvoorbeeld een Steenbok, maar voel je je toch echt meer Boogschutter? Dit is waarom.

Het kan zijn dat jij niet leeft zoals je zou moeten leven. Klinkt confronterend, maar het is eigenlijk heel logisch. Astrologische voorspellingen zijn namelijk gebaseerd op de stand van het zonnestelsel in elk sterrenbeeld. De voorspelling die daaruit gehaald wordt, is de situatie van jouw ideale zelf. Als je jezelf hier niet in herkent, ben je dus volgens de sterren nog niet op het hoogste niveau van je bestaan.

Zelfacceptatie

Vraag je jezelf nu af waarom je vandaag wéér je ‘ideale zelf’ niet blijkt te zijn, kijk dan naar wat je kunt doen om die status te bereiken. Dat gaat verder dan klakkeloos iedere handeling of situatie uit je tarotkaart of horoscoop nabootsen. Ben je wel blij met jezelf? Ken je jezelf door en door, of ga je innerlijke confrontaties nog te vaak uit de weg? Van jezelf houden en zelfacceptie zijn ontzettend belangrijk voor je ideale zelf. Een psycholoog zou je hierbij kunnen helpen.

Op de rand van twee sterrenbeelden

Heb je toch het gevoel dat je last hebt van een andere factor? Het kan ook zijn dat je op de rand van twee sterrenbeelden geboren bent. Ben jij tussen de 18e en de 25e jarig? Maakt niet uit welke maand het is, de zon is tussen deze tijd van sterrenbeeld aan het switchen. De sterren kunnen daardoor bij jou heel anders staan dan je tarotkaart vertelt. Het internet kan je hierbij niet helpen. Wil je zeker weten bij welk sterrenbeeld je hoort, maak dan een afspraak met een professioneel astroloog.

Zonneteken

Dit gaat gek klinken, maar je zou ook zomaar eens een pechvogel kunnen zijn. Je sterrenbeeld gaat namelijk veel verder dan een bepaalde planeet die ieder jaar op precies de goede plek staat. Je zou zomaar eens een zon in Weegschaal kunnen hebben en drie andere hoofdplaneten in Leeuw. Dan vóél je jezelf meer Leeuw, maar je bent en blijft een Weegschaal. Hoe je orde kunt vinden in deze drukke boel? Kijk altijd naar je zonneteken.

13de sterrenbeeld

Maar in 2016 was er nog een mega plottwist in de astrologiewereld: er bleek een 13de sterrenbeeld te zijn. NASA kwam naar buiten met de zogenaamde Slangendrager, een sterrenbeeld dat zou gelden voor 29 november tot 17 december. Klopt ons hele astrologische bestaan dan nog wel? Het antwoord is: ja. Hoewel Slangendrager een daadwerkelijk sterrenbeeld is, werd het vroeger niet opgenomen in de zogenaamde Dierenriem (de twaalf huidige sterrenbeelden) omdat het nou eenmaal niet goed bij de astrologische sterrenbeelden die we kennen, paste. Mocht je Schorpioen of Boogschutter zijn, dan ben je dat dus nog wel.

Twijfel je nog steeds aan je astrologische identiteit? Bedenk jezelf dan dat het een voorspelling is. Je weet nu in ieder geval dat er verschillende redenen kunnen zijn voor je astrologische identiteitscrisis.

Bronnen: Well+Good, Cosmopolitan. Beeld: Getty Images.