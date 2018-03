Waarom je nooit met een beha aan moet slapen

Of je borsten met een beha aan tijdens het slapen in shape blijven of dat het super ongezond is, blijft een raadsel. Maar naast dat de bandjes misschien irritant en pijnlijk zijn ‘s nachts is het dus écht slecht voor je gezondheid.

Volgens sommigen zou het dragen van een beha ‘s nachts moeten voorkomen dat je striemen rond je borsten krijgt, maar niets is minder waar. Want volgens de Britse arts Seth Rankin is het dragen van een beha ‘s nachts wél slecht voor je gezondheid. Het dragen van een te kleine beha kan er juist voor zorgen dat er rode striemen ontstaan. En dit is niet de enige reden waarom het zo ongezond is.

Irritaties

Ook kan een beha van het verkeerde materiaal ervoor zorgen dat je borsten opwarmen en gaan zweten. Het zweet kan irritaties op je borsten veroorzaken. Je kunt er zelfs schimmels door krijgen. Daarnaast zal een beha met ijzeren beugels snel in je lichaam porren, wat niet alleen oncomfortabel is, maar ook inwendige cystes kan veroorzaken. De druk die je beha hierbij uitoefent is zelfs gekoppeld aan het ontstaan van borstkanker en lymfeklierkanker.

Bewegingsvrijheid

De fabrikanten van beha’s zeggen dat je om een gezond lichaam te behouden niet meer dan zeven uur per dag een beha zou moeten dragen en dit ook niet ’s nachts moet doen. Je borsten moeten een beetje bewegingsvrijheid hebben voor een goede circulatie. Vergeet niet dat je ook een goede circulatie van lymfatische vloeistof en bloed nodig hebt om giftige stoffen uit het lichaam te verwijderen. Dus zelfs als je gewend bent aan het dragen van een beha die comfortabel is, is het nog steeds geen goed idee om hem langer dan zeven uur achter elkaar te dragen.

Zware borsten

Maar als je zware borsten hebt en je de steun tijdens het slapen nodig hebt, moet je natuurlijk doen wat goed voelt. Zorg er dan wel voor dat je kiest voor een katoenen, ongevoerde, beugelloze beha, of een sportbeha, die comfortabel zit en je borsten de kans geeft om te ademen.

De juiste maat

In elk geval is het belangrijk dat je erop let dat je een beha kiest die de juiste maat voor je heeft. Kies er geen die te strak zit aan de randen of rond je borst en kies liefst een beha zonder beugel. Het blijft nog steeds het beste om alleen overdag een beha te dragen. ’s Nachts kun je dit kledingstuk beter in je kast leggen en de volgende ochtend pas weer aandoen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: www.gezonderleven.com Beeld: iStock.