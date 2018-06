Dit is waarom je 's nachts zoveel zweet (en zo voorkom je het)

Nat en bezweet wakker worden is geen pretje. Maar waarom zweet je zoveel in bed? En wat kun je er eigenlijk tegen doen?

’s Nachts transpireren zou je kunnen wijten aan een heleboel dingen, maar de dader is vaak gewoon een overhitte kamer. Ook kan het komen doordat je gaat slapen met te veel of te dikke dekens. Andere redenen kunnen zijn:

Naakt slapen

Het klinkt logisch om je kleren uit te doen als je het warm hebt in bed, maar naakt slapen kan juist een reden zijn voor het zweten. “Draag iets naar bed, zoals een katoenen shirt”, adviseert Raymond Gottschalk, slaapstoornisspecialist bij The Sleep Disorders Clinic in het Amerikaanse Hamilton. “Het absorbeert goed en hierdoor hoef je niet zoveel beddengoed op je te leggen, wat oververhitting helpt voorkomen.”

Sporten

De kans is groot dat je tijdens en na het sporten flink loopt te zweten. “Het kan zelfs twee tot vier uur duren voordat je lichaamstemperatuur weer normaal is”, legt de expert uit. Als je in die tijd gaat slapen, kan dit de reden zijn van het nachtelijk zweten. Ook een potje sex kan ervoor zorgen dat je de hele nacht nog ligt te puffen. Het slimste is dan ook om dit vijf à zes uur voor het slapengaan te doen.

Pittig eten

Voedingsmiddelen die pittige kruiden bevatten, kunnen ervoor zorgen dat je ’s nachts badend in het zweet wakker wordt. Hetzelfde geldt voor laat avondeten. Je spijsvertering is dan namelijk overuren aan het draaien, waardoor je gaat zweten. Je kunt daarom beter vroeg op de avond eten en zorgen dat het niet te veel specerijen bevat. “Meer dan tachtig procent van je warmte wordt gegenereerd door je interne organen. Als die op volle toer draaien, zullen ze meer warmte loslaten”, zegt Raymond.

Overgang

Bovendien is het al langer bekend dat de overgang ook niet bepaald helpt als we het hebben over nachtelijk zweten. ’s Nachts kun je meerdere keren last hebben van een opvlieger, waardoor je het plots heel warm krijgt. De menopauze is bij vrouwen dan ook een van de veelvoorkomende boosdoeners van overmatig transpireren.

Voorkomen

Oké, alle oorzaken op een rijtje dus. Maar hoe kun je het zweten voorkomen? Zorg ervoor dat de slaapkamertemperatuur niet hoger dan twintig graden is. En overweeg eventueel om je synthetisch beddengoed om te wisselen voor lakens die gemaakt zijn van natuurlijke materialen, zoals katoen en wol. Deze materialen absorberen en luchten stukken beter.

Als je alles al hebt geprobeerd, maar nog steeds wakker wordt alsof je in de sauna bent, dan is het tijd om de dokter te bellen.

Heb je sowieso last van overmatig zweten? Misschien heeft Libelle’s Dr. Rutger wel de oplossing voor je:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Further More. Beeld: iStock