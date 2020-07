Aha! Dít is waarom het soms voelt alsof je valt in je slaap

Soms lig je net lekker te doezelen als je het gevoel hebt dat je meters vanuit dromenland naar beneden valt. Met een schok schrik je wakker in bed. Heb jij dat ook wel eens? Nou, dít betekent het!

Vaak krijg je deze valsensatie als je net in slaap aan het vallen bent. Maar het kan ook zomaar middenin een droom gebeuren. Beide vallen betekenen weer iets anders. De 1 heeft vooral te maken met je lijf en de anderen met de gedachtes waar je overdag mee zit.

Vallen in je slaap

Gemiddeld valt iedereen zo’n 5 keer per jaar in zijn slaap. Als dit bij jou gebeurt tijdens het in slaap vallen, komt dit door een kortsluiting tussen je lijf en je hersenen. Wanneer je in slaap valt, ontspannen je spieren zich namelijk. Dit is een geleidelijk proces en gebeurt niet in 1 klap. Met je hersenen is dat hetzelfde geval: stapje voor stapje gaan je hersenen ‘uit’. Als je hersenen net langzamer uitgaan dan je spieren, kan dat een kortsluiting veroorzaken. Je hersenen nemen dan waar dat je spieren allemaal loslaten en krijgt daardoor het idee dat je aan het vallen bent. Het wakkere hersengebied zorgt er dan voor dat er een reflex plaatsvindt in je spieren om je overeind te houden. Hierdoor ervaar je een schok in je lichaam en schrik je wakker van deze valsensatie.

Vallen in je droom

Maar het kan ook zijn dat je al diep slaapt en aan het dromen bent wanneer je het gevoel krijgt dat je valt. Als dit in je droom gebeurt, heeft dit vaak te maken met gevoelens waar je mee zit. Dat kan bewust of onbewust zijn. Wanneer je droomt komt je onderbewustzijn namelijk om de hoek kijken en krijg je te maken met allerlei sluimerende emoties. Wanneer jij het gevoel hebt dat je valt in je droom, komt dat vaak voort uit onderliggende angstgevoelens, onzekerheid, een gevoel van onveiligheid of een gebrek aan steun in je leven. Ook kan het vallen symbool staan voor controleverlies dat je ervaart in je leven.

Bron: &c. Beeld: iStock.