Ben je wel eens bij een concert geweest waarbij je zo geraakt werd door de muziek, dat je zelfs kippenvel kreeg? Dat zou mooi zijn, want dat zou kunnen betekenen dat je een gelukkig leven leidt.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Matthew Sachs van de Universiteit van Harvard en professor Robin Murphy van de Universiteit van Oxford.

Live muziekoptreden

Mensen die weleens kippenvel krijgen van muziek, zijn namelijk meer geneigd om sterkere relaties met anderen op te bouwen, willen meer uit het leven halen en hebben een betere gezondheid dan mensen die nooit kippenvel hebben.

Tinteling

Voor dit onderzoek hebben ze de reacties van honderd mensen beoordeeld die allemaal naar een live muziekoptreden aan het kijken waren. “De resultaten van het onderzoek laten als eerste de verschillende persoonlijkheidskenmerken zien die mensen met kippenvel ervaren”, legt Murphy uit. De studie concludeerde dat 55 procent van de Britten kans heeft om kippenvel te krijgen tijdens het kijken naar een live optreden. Meestal voelen ze al binnen de eerste minuut een tinteling door het lichaam gaan, waardoor ze uiteindelijk kippenvel krijgen. De onderzoekers moeten toegeven dat vrouwen eerder geëmotioneerd raken door muziek dan mannen.

Positiever

Degenen die tijdens een festival minimaal één keer kippenvel hebben gehad, beschrijven zichzelf als ‘empathisch’ en ‘aangenaam’ in relaties. Bovendien waren deze personen ook positiever over het festival dan de mensen die geen enkele keer kippenvel hebben gehad. “Er is bewijs dat echt contact maken bij een live optreden en het krijgen van kippenvel impact heeft op ons algehele gevoel van welzijn en humor.”

BEKIJK OOK: De tip voor de piekeraars: vanaf nu relaxed in slaap vallen met muziek op:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Independent. Beeld: iStock