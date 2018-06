Dit is waarom het goed is om lachrimpels te hebben

Iedereen krijgt rimpels. Daar zijn we misschien niet altijd even blij mee, maar er is goed nieuws! Uit onderzoek is gebleken dat lachrimpels wel degelijk ergens goed voor zijn.

Voordelen

Wetenschappers van de Western University in Ontario hebben onderzoek gedaan naar de kleine kraaienpootjes rond je ogen. En wat blijkt? Je mag ze dan nog zo lelijk vinden, die rimpels rond je ogen hebben wel degelijk voordelen.

Oprecht

Aan het onderzoek deden 28 proefpersonen mee. Zij kregen allerlei portretfoto’s te zien die gephotoshopt waren. De ene keer keken ze naar een gezicht zonder rimpels en de andere keer naar iemand met juist veel kreukels.

Relevanter

De deelnemers moesten tijdens een zogenoemde ‘binocual rivalry test’ in een soort verrekijker kijken. Hun linker- en rechteroog zagen twee verschillende beelden. Je brein wordt zo gedwongen zich afwisselend te focussen op de twee foto’s. Je hersenen hebben de neiging om langer en vaker naar het beeld te kijken dat volgens hen relevanter is. Je raadt het vast al… dat waren in de geval de foto’s van mensen mét kraaienpootjes. Hieruit blijkt dat de mensen met lachrimpels veel oprechter overkomen. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het vakblad Emotion.

Vertrouwen

Nour Malek is de hoofdonderzoeker en zegt dus dat mensen met rimpels (en dan met name langs je ogen) eerlijker overkomen. “Mogelijk verklappen de kraaienpootjes of iemand oprecht glimlacht en of diegene dus te vertrouwen valt.” Deze kreukjes kunnen zelfs helpen om een emotionele klik te maken tussen twee mensen.

Dus hup, accepteer die mooi kraaienpootjes van je. En lach zoveel als je kunt.

Volgens Libelle’s spiritueel vlogger Manon moeten we sowieso meer glimlachen. Waarom? Dat legt ze uit in de video hieronder:



Bron: Emotion. Beeld: iStock