Die ene serie die je stiekem helemaal niet gezien hebt of dat nieuwsbericht waarvan je doet alsof je echt wel weet waar het over gaat. We doen het ongetwijfeld allemaal wel eens: een leugentje om bestwil opgooien. Maar waarom eigenlijk?

Onzekerheid

Het floept onze mond vaak uit voordat we er erg in hebben, zo’n leugentje om bestwil. Maar eigenlijk is er een hele logische verklaring voor waarom we dat doen. We willen er namelijk graag bij horen en voelen ons onzeker als we ergens niet over mee kunnen praten.

Niet ideaal

“De mens is een kuddedier. We willen leuk gevonden worden. Een leugentje om bestwil is een natuurlijke reactie die ons een veilig gevoel geeft”, zegt klinisch psycholoog Carla Marie Manly. “Al is het niet altijd ideaal om te liegen.”

Vage kennis

We blijken het vaakst te doen alsof onze neus bloedt als we met iemand praten die we niet zo heel goed kennen. Een date bijvoorbeeld, of een vriendin van een vriendin. Opvallend detail: een klein onderzoek uit 2002 toont aan dat meer dan de helft van de mensen niet eens een gesprek van 10 minuten vol kan houden zonder te liegen.

Makkelijke weg

“Als we het gevoel hebben dat we deel uitmaken van een groep, voelen we ons minder angstig en hebben we minder stress”, vertelt Dr. Manly. “Leugentjes om bestwil komen het vaakst voor wanneer iemand onvoldoende weet over een onderwerp.” We willen zo leuk mogelijk overkomen bij vreemden. Het maakt het meteen een stuk makkelijker om een band met iemand te krijgen. En geef toe: als iemand vraagt of je een muziekgroep kent, is het lekker makkelijk om ‘ja’ te zeggen. Dat is in elk geval fijner dan dat er een pijnlijke stilte valt.

Val niet door de mand

Pas goed op met leugentjes om bestwil. Als je door de mand valt, gaan mensen twijfelen aan je oprechtheid. Een laatste tip van Dr. Manly: las een pauze in voor je automatisch ‘ja’ antwoordt. Accepteer dat niet erg is dat je niet alles weet en over alles kunt meepraten.

Bron: HLN. Beeld: iStock