Libelle Legt Uit: waarom zijn sommige mensen linkshandig?

Vroeger werden linkshandigen op school gedwongen om met rechts te schrijven, hoe moeilijk dat ook voor hen was. Gelukkig is die tijd voorbij. Maar hoe komt het eigenlijk dat ongeveer 10% van de mensen linkshandig is?

Video: In 2011 bedacht Bolletje ‘beschuit voor linkshandigen’. Het bleek een 1 aprilgrap.

Onderzoekers denken dat linkshandigheid (deels) met erfelijkheid te maken heeft. Twee rechtshandige ouders hebben 10% kans op een linkshandig kind, terwijl die kans bij twee linkshandige ouders 26% is. Maar erfelijke aanleg is niet het hele verhaal. Het kan namelijk voorkomen dat bij een identieke tweeling, die dus dezelfde genen hebben, toch het ene kind rechtshandig is en de ander linkshandig.

Andere taakverdeling

Wat dan wel de oorzaak is, is na vele onderzoeken nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel is vastgesteld dat de taakverdeling van verschillende functies in de hersenen er bij linkshandigen anders uitziet dan bij rechtshandigen. Bij linkshandigen zijn de functies namelijk minder sterk verdeeld over beide hersenhelften. Bij rechtshandigen zit bijvoorbeeld het taalgebied vooral links in de hersenen, terwijl dat bij linkshandigen verdeeld is over beide hersenhelften. Linkshandigen gebruiken verder ook beide hersenhelften voor functies als motoriek en gezichtsherkenning, terwijl rechtshandigen hiervoor één hersenhelft gebruiken.

Ontwikkeling

Hoe het komt dat die taakverdeling in de hersenen anders is ontwikkeld, is nog een raadsel. Waarschijnlijk heeft het te maken met de ontwikkeling in de baarmoeder. Zo blijkt uit sommige onderzoeken dat zwangere vrouwen die veel stress of een depressie hadden tijdens de zwangerschap, een grotere kans hebben op een linkshandig kind. Ook bij tweelingen is de kans op linkshandigheid wat hoger.

Bron: Time, Nemo Kennislink. Beeld: Istock