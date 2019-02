Waarom je voortaan beter op macro's kunt letten en niet op calorieën

Het tellen van calorieën en het getal op de weegschaal is geen goede methode om je dieet op te baseren. Hierbij wordt er namelijk geen rekening gehouden met andere voedingsmiddelen. Bij het tellen van macro’s daarentegen gebeurt dat wel.

Als je je alleen focust op calorieën en het getal op de weegschaal, kun je veel belangrijke voedingsstoffen mislopen. Het tellen van je macro’s kan je daar wél bij helpen.

Wat zijn macro’s?

Macro’s is een afkorting voor macronutriënten. Hierbij wordt er rekening gehouden met de verhouding tussen eiwitten, koolhydraten en vet. Het is vervolgens de bedoeling om je macro’s af te stemmen op jouw levensstijl, dus bijvoorbeeld op hoeveel je beweegt.

Is het écht een goede methode?

Daarvoor vroegen wij of Dr. ir. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum deze kwestie onder de loep wilde nemen. En daarbij kwam ze met groen licht: “Het klopt dat het verstandig is om op de verhouding tussen macronutriënten te letten. Als de verhouding heel erg uit balans is, is dat vaak een teken dat je eenzijdig eet of bepaalde groepen voedingsmiddelen in je eetpatroon mist.”

Let hierop

“De belangrijkste macronutriënt is eiwit. Je hebt elke dag nieuwe eiwitten uit voeding nodig om je spieren en allerlei processen in je lichaam te onderhouden. Het percentage calorieën dat je uit eiwitten haalt moet minimaal 10% zijn en als je wilt afvallen of sport moet dat percentage hoger zijn om spieren te behouden of te laten groeien”, vertelt ze.

In welke verhouding?

Wil je het zelf eens proberen? Astrid geeft daarbij een tip voor iemand met een normale levensstijl: “Afhankelijk van je doel of situatie kun je in de gaten houden of je meer of minder koolhydraten of vet zou moeten eten. In een gezond voedingspatroon komt 20-40% van de calorieën uit vetten, 40-70% van de calorieën uit koolhydraten en 10-25% van de calorieën uit eiwitten.”

Micronutriënten

“Natuurlijk is het zo dat je naast macronutriënten ook micronutriënten nodig hebt”, zegt ze. Die krijg je binnen via vitaminen, mineralen en vezels in groente en fruit. “En het allerbelangrijkste is om gezonde producten met weinig toegevoegd suiker, zout en verzadigd vet en veel vezels te kiezen”, aldus Astrid.

Meer lezen over voeding en bewegen? Neem een kijkje op de site van het Voedingscentrum.



Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

Beeld: iStock