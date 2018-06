Herkenbaar? Dít is waarom we meer stress hebben in juni

Stress, daar hebben we allemaal weleens last van. Maar door de topdrukte in juni, ervaar je deze maand nóg meer stress. Het is een maand waarin je bijna vakantie hebt, maar nog nét niet en dat kan best pittig zijn.

Vaak begint de stress al vóórdat je daadwerkelijk vakantie hebt. Een paar weken vakantie in de zomer betekent dat je op je werk vooruit moet werken of in elk geval moet gaan plannen. Daarnaast staat er thuis ook heel wat op de planning, zoals het boeken van de vakantie, afscheidsfeestjes en zomerborrels en misschien wel de Avondvierdaagse. In de maand juni is het topdrukte.

Lekker weer

“Het is best logisch dat we in juni meer stress dan normaal ervaren”, legt (kinder)psycholoog drs. Tessa Heinhuis uit. “Dit geldt zeker voor werkende ouders, maar eigenlijk wel voor iedereen die werkt of studeert. Het is een maand waarin je bijna vakantie hebt maar nog nét niet, terwijl je wel al een heel jaar achter de rug hebt.”

Extra stress

“Bovendien is het in juni vaak mooi weer in eigen land, waardoor je het gevoel hebt ‘iets leuks te moeten doen’. Daarnaast moet je nog veel regelen en wil je wat extra geld sparen voor de vakantie die er nog aan komt. Dat kan allemaal voor net dat beetje extra stress zorgen, of je nu vader of moeder bent of niet.”

Voorbereidingen

Er zijn in het jaar twee momenten dat met name ouders veel stress ervaren. Het eind van het kalenderjaar en het eind van het schooljaar. Richting december zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de feestdagen, waar heel wat stress bij komt kijken. Hetzelfde geldt dus voor de maand juni in verband met de vakanties.

Ontspannen

Volgens Tessa kun je de stress verminderen door jezelf vooral die rust te gunnen, ook al is het mooi weer. “Spreek niet te veel af op doordeweekse avonden en sport zeker eens per week om te ontspannen. Plan ook je weekenden niet te vol. Mensen blijven te veel hangen in alle stress als ze geen gas terug kunnen nemen, en voor je het weet ben je mentaal en fysiek bekaf als je eindelijk op vakantie gaat. Dat is ook de lol niet.”

Beeld: iStock