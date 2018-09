Dít is waarom sommige mensen graag een middagdutje doen

Hou je ervan om midden op de dag snel even een dutje te doen? Of zie jij daar de voordelen echt niet van in en word je er juist alleen maar vermoeider door? Dit is de reden waarom de een wél graag een middagdutje doet en de ander niet.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er zeker voordelen aan een dutje zitten. Zo helpt het je concentratieniveau te verhogen. Bovendien word je er ook alerter door. Toch is niet iedereen er zo’n voorstander van. Waarom zit hier zo’n groot verschil tussen? Daar is een wetenschappelijke verklaring voor.

Muizen

De Universiteit van Tsukuba in Japan heeft onderzoek gedaan naar het slaapgedrag van muizen. En hoewel het onderzoek uitgevoerd is bij muizen, zouden de resultaten ook nieuwe inzichten geven over de slaapgewoontes van mensen. Sommige muizen hebben een grotere behoefte aan slaap dan andere muizen en dat wordt bepaald door je genen.

Hersenactiviteit

Behalve dat ze noteerden hoe lang de muizen sliepen en hoe lang ze wakker waren, keken de onderzoekers ook naar hun hersenactiviteit tijdens perioden van dromen en niet-dromende slaap. De niveaus van alertheid tijdens de wakkere perioden werden ook bijgehouden. Hieruit blijkt dat een kleine verandering in je DNA de hoeveelheid slaap die je nodig hebt kan verkleinen of vergroten. Aangezien dit fenomeen vaker voorkomt in het dierenrijk, kun je volgens de onderzoekers er vanuit gaan dat het hetzelfde werkt bij de mens.

Genen

Dit betekent dus dat de ene persoon meer slaap nodig heeft dan de ander. En als je meer slaap nodig hebt, dan ben je gelijk ook gevoeliger voor een klein dutje tussen de middag. De resultaten van dit Japans onderzoek zouden dus ook kunnen bijdragen aan het verhelpen van slaapproblemen bij ons. “Bijvoorbeeld in het geval van de aandoening hypersomnie waarbij patiënten overdag slaperig zijn, net zoals de muizen in onze studie. Ons werk zou kunnen verklaren hoe dat komt”, legt Takoto Honda, hoofdonderzoeker, uit aan The Independent. Maar om daar zeker van te zijn, moet er meer en specifieker onderzoek gedaan worden.

Middagdutje

Minder dan zeven uur per nacht slapen is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Vandaar de aantrekkingskracht van dutjes, om zo de verloren tijd in te halen. Om uit een dutje het meeste resultaat te halen, moet je volgens een ander onderzoek om precies 15.00 uur even een middagdutje doen. Anders val je ’s avonds weer later in slaap en ben je je vaste ritme kwijt. De ideale tijd van een middagdutje is vijf tot vijftien minuten. Zeker niet langer dan twintig minuten, zegt Reinier de Groot, longarts-somnoloog bij het Nederlands Slaap Instituut.

