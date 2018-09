Waarom sommige mensen hoofdpijn krijgen van regen

Regen en onweersbuien doen meer kwaad dan goed. Je wordt er niet alleen zeiknat van, regen kan ook nog eens migraine veroorzaken. Maar hoe kan het eigenlijk dat sommige mensen hoofdpijn krijgen van regen?

“Het is meestal een daling van de barometrische druk dat een verband heeft met hoofdpijn”, legt hoofdpijnspecialist dr. Jennifer Kriegler uit aan Cleveland Clinic. “Maar ook bij een snelle stijging van temperatuur kun je last krijgen van hoofdpijn. Voor anderen lijkt hoofdpijn weer gekoppeld te zijn aan onweersbuien.”

Lage druk

Onderzoek toont aan dat veranderingen in barometrische druk geassocieerd kunnen worden met migraineaanvallen. Dr. Kriegel zegt dat experts niet precies weten waarom weersveranderingen leiden tot migraine, maar ze geloven dat een daling van de barometerdruk ervoor zorgt dat er vloeistof in ons weefsel komt. Hierdoor ontstaat er een verstoring van de vochtbalans. Dus mocht je voortaan op de weerkaart de letter L zien staan van ‘lage druk’, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat je binnenkort last krijgt van hoofdpijn of migraine.

Vliegen

Hetzelfde geldt voor het reizen met een vliegtuig. Als de druk in het vliegtuig verhoogt of juist verlaagt, kan het zijn dat je ineens last krijgt van oor- of hoofdpijn. Mocht je hier regelmatig last van hebben, dan is de kans groot dat je ook tijdens grote weersverandering wordt getroffen.

Stress

Ook al heb je geen controle over het weer, je kunt volgens dr. Kriegel alsnog stappen ondernemen om het risico op migraine te verkleinen. Als de barometerdruk daalt, zullen mensen die last hebben van hoofdpijn of migraine ook meer stress ervaren. Deze stresshormonen kunnen weer voor extra hoofdpijn zorgen. “Het beheersen van stress door middel van oefeningen, diepe ademhaling of ontspanningstechnieken helpt om het af te weren”, vertelt dr. Kriegel.

Gehydrateerd blijven

Ben je gevoelig voor deze veranderingen? Let dan voortaan goed op het weer. Als je ziet dat er een grote verandering aankomt, is het slim om je magnesiuminname te verhogen. “Probeer meer donkere bladgroente, vis, sojabonen, avocado’s en bananen te eten. Dit zijn goede natuurlijke bronnen van magnesium.” En vergeet ook vooral niet om veel water te drinken. “Vloeistofverschuivingen in bloedvaten rondom de hersenen kunnen hoofdpijn veroorzaken, dus het is belangrijk om gehydrateerd te blijven.”

Overgevoelig

Als je overgevoelig lijkt te zijn voor migraine en als de pijn je leven gaat verstoren, kun je het beste even langs de huisarts gaan. Hij of zij zal samen met jou kijken wat er aan de hand is en welke behandeling het beste bij je past.

BEKIJK OOK: Minuutje Medisch – Dit moet je weten als je last hebt van hoofdpijn:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cleveland Clinic. Beeld: iStock.