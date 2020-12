Waarom mensen met een allergie moeten oppassen voor het coronavaccin

Mensen die al lang en heel vaak last hebben van allergische reacties, kunnen het nieuwe coronavaccin van Pfizer beter voorlopig niet nemen. Hier waarschuwt de Britse toezichthouder van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) voor.

Het Verenigd Koninkrijk is dinsdag als eerste land begonnen met het vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus. Twee personen die normaal gesproken last hebben van een hardnekkige allergische reacties, kregen dinsdag problemen door het vaccin, zo vertelt medische toezichthouder Stephen Powis.

Het gaat hierbij om twee medewerkers van de NHS. De medewerkers hebben al langer allergische reacties en vertoonden deze ook nadat ze het Amerikaanse-Duitse vaccin van Pfizzer/BioNTech toegediend gekregen. De medewerkers maken het gelukkig inmiddels weer goed, zo vertelt Powis.

Vaccinatiestrategie in Nederland

Minister de Jonge maakte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend dat Nederland naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer krijgt. Dit is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. Maar later in het eerste kwartaal van 2021 volgen dan nog eens 1,7 miljoen doses. De prikstraten zijn in januari gereed. Daarnaast maakte de Jonge bekend dat de vaccinatiestrategie is aangepast. In eerste instantie was het de bedoeling om eerst ouderen en medische risicogroepen voorrang te geven, maar nu is het zo dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eerste een oproep zullen ontvangen voor het vaccin.

Nadat de medewerkers van verpleeghuizen het vaccin hebben gehad, zijn medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg aan de beurt. Dit betekent dat kwetsbare mensen met een ziekte niet meer vooraan in de rij staan, iets wat in de eerste instantie wel het geval zou zijn.

