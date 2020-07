Waarom sommige mensen ’s ochtends helemaal geen honger hebben

Sommigen kunnen maar aan één dingen denken als ze wakker worden: eten! Terwijl anderen geen hap door hun keel krijgen. Waar komt dat door?

Als je ’s ochtends het ontbijt liever overslaat omdat je echt geen trek hebt, kan dat met 3 dingen te maken hebben:

Denk eens goed na: komt die verminderde eetlust in de ochtend meestal voor als je de avond van tevoren laat hebt gegeten of toevallig nog een midnight snack hebt genuttigd?

Die versnapering ’s avonds kunnen de oorzaak zijn van gebrekkige eetlust in de ochtend. Je spijsvertering vertraagt wanneer je slaapt en dus kan het zo zijn dat je maag niet genoeg tijd heeft gehad om alles af te voeren.

Probeer het snacken te verminderen en zorg dat je ten miste 3 uur voor je gaat slapen niet meer eet.

2. Stress

Ook stress kan een bepalende factor zijn bij een vermindering van je eetlust. Het stresshormoon cortisol zet je maag dan onder spanning, waardoor je niet aan eten moet denken en het ook moeilijker wordt om überhaupt te eten. Bovendien piekt je coritsolniveau vaak als je wakker wordt en uit bed stapt. Dit houdt in dat stress voor alle andere processen in je lichaam gaat, zoals je spijsvertering. Wacht daarom even met ontbijten, de honger kan ook iets later komen. Probeer het ontbijt in ieder geval niet over te slaan.

3. Lage bloedsuikerspiegel

Heb je als je opstaat ’s ochtends ook weleens last van zweten, trillen, duizeligheid en misselijkheid? Dan kan je ook een te lage bloedsuikerspiegel hebben. Iedereen heeft ’s ochtends een lagere bloedsuiker, omdat je al lang niks meer hebt gegeten. Maar bij sommigen kan de honger hierdoor helemaal verdwijnen, terwijl je juist energie nodig hebt.

Begin daarom eens de dag met een kop thee met wat honing of een glas vruchtensap. Zo krijg je bloedsuikerspiegel weer omhoog en heb je na een tijdje als het goed is weer trek.

Wel of niet ontbijten als je wil afvallen? Diëtiste Wendy heeft het antwoord:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Lekker gezond, Ze. Beeld: iStock