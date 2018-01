Dit is waarom je na 8 uur slaap soms nog steeds moe bent

Ga je eindelijk eens op tijd naar bed om die beroemde 8 uur slaap te halen, ben je de volgende dag nog steeds kapot.

Herkenbaar? Geen paniek, want gelukkig is er iets aan te doen.

Maar vermoeiend is het wel. Doe je álles ‘goed’, neem je ’s avonds geen kopje koffie meer, let je op met telefoon- en tabletgebruik en haal je gewoon 8 uur slaap en toch wil je de volgende dag alleen maar slapen, als het maar even kan.

Opstaan

Volgens de Australische slaapexpert dokter Carmel Harrington heeft dit alles te maken met de tijd dat je opstaat. Als die niet consistent is, kun je proberen wat je wil, maar zal je gedurende de dag moe blijven.

“De meeste mensen weten niet dat de tijd dat je opstaat van invloed is op het moment dat je ’s avonds in slaap kunt vallen”, zegt dokter Harrington. “Dat komt omdat op het moment dat het licht wordt buiten onze lichamelijke 24-uurs-klok als het ware begint te tikken.”

Biologische klok verstoren

Door niet iedere dag op dezelfde tijd op te staan verknoei je je biologische klok, terwijl die eigenlijk bepaalt wanneer je moe wordt en bijvoorbeeld honger hebt. Erg belangrijk dus dat dit ritme op orde is.

Daarom is het volgens dokter Harrington van belang dat je niet alleen op een vast tijdstip gaat slapen, maar dat je dus ook ongeveer op eenzelfde tijd wakker wordt elke dag. “Op tijd naar bed gaan is belangrijk, maar op een vast tijdstip opstaan is misschien nog wel belangrijker.”

Advies

Als je een beetje wil variëren in de tijd en je staat normaal bijvoorbeeld om 7 uur op, dan raadt dokter Harrington aan niet vroeger dan 6 uur en niet later dan 8 uur op te staan.

Nóg een tip voor een goede nachtrust: leg die telefoons, tablets en laptops minstens een uur voordat je gaat slapen weg.

Lekker lezen voor je gaat slapen? Koop dan onze nieuwste bookazine.

Libelle Bookazine 13 – Enkeltje Ierland 2,99 Bestel hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock.