Waarom je beter niet boven een wc-bril kunt hangen tijdens het plassen

Als je terechtkomt op een niet al te schoon toilet, is de verleiding groot om boven de wc-bril te hangen tijdens het plassen. Maar dit kun je de volgende keer beter laten en wel hierom.

Volgens een wetenschapper aan de Universiteit van Leicester is het namelijk slecht voor je gezondheid om te hurken boven een wc.

Urineweginfectie

Het kan er namelijk voor zorgen dat je bekkenorgaan verzakt. Doordat je zweeft boven de bril kan je bekkenbodem zich niet goed aanspannen. Daardoor plas je je blaas niet goed leeg. De kans op een urineweginfectie en/of zwakke blaas wordt zo alleen maar groter en groter.

Immuunsysteem

Bovendien kan je lichaam volgens Primrose Freestone, hoofddocent in Clinical Microbiology aan de Universiteit van Leicester, een vies toilet echt wel hebben. Je lichaam heeft een heel sterk immuunsysteem, wat betekent dat je niet bang hoeft te zijn een ziekte op te lopen door gebruik te maken van een vieze wc.

Bacteriën

Daarnaast is de wc-bril eigenlijk niet hetgeen waar je je druk om zou moeten maken. Uit een studie uit 2011 blijkt namelijk dat de toiletdeksel, de deur, de klink, de vloer en de toiletrolhouder nog veel viezer zijn dan de bril zelf. Tijdens of na het gebruik raken we met vieze handen deze onderdelen aan, waardoor vele bacteriën zich daar verzamelen. We kunnen het dan ook niet vaak genoeg zeggen: was je handen grondig na een toiletbezoek.

Moet je super vaak naar het toilet? Dan heb je misschien wel last van een blaasontsteking. Dokter Rutger legt in de video hieronder uit wat je dan moet doen:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The Conversation. Beeld: iStock