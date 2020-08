Waarom je beter niet met contactlenzen in kan gaan zwemmen

Nu het in Nederland zo warm is, gaan we massaal naar het strand, het zwembad of een recreatieplas. Maar is het verstandig om met je contactlenzen in te zwemmen?

Eigenlijk mogen contactlenzen alleen in contact komen met traanvocht of lenzenvloeistof. Daarom is zwemmen met lenzen niet zo’n goed idee. Er zitten namelijk een hoop risico’s aan.

Advertentie

Zachte lenzen

Het wordt je dus sowieso afgeraden, maar toch zit er wel een verschil tussen harde en zachte lenzen. Vooral bij zachte lenzen moet je uitkijken, aangezien water van zachte contactlenzen een soort spons maakt. Het neemt het water op, waardoor ze sneller besmet raken met virussen, bacteriën of amoeben. Een amoebe is een eencellig diertje dat in het hoornvlies kan kruipen en daar een erg pijnlijke infectie kan veroorzaken.

Harde lenzen

Harde lenzen kunnen daarentegen beter tegen water, omdat het materiaal te hard is om besmet te raken. Toch kun je ook beter niet met harde contactlenzen in gaan zwemmen, aangezien ze makkelijk kwijt kunt raken. Dit komt doordat de ruimte tussen je hoornvlies en harde lens is gevuld met traanvocht. Kortom: je lens drijft op je oog. Als er water bijkomt is de kans groot dat je ‘m verliest.

Duikbril

Wil je graag zwemmen, maar durf je niet een duik te nemen zonder je lenzen? Dan is een zwem- of duikbrilletje met ingeslepen brilcorrectie misschien iets voor jou. En anders kun je natuurlijk ook een zwembril of duikbril over je lenzen dragen, maar zorg er wel voor dat er echt geen water in de bril komt. Kun je echt niet zonder contactlenzen, dan kun je het beste voor daglenzen gaan. Deze kun je direct na het zwemmen weggooien, zodat je ogen niet in contact blijven met de eventuele bacteriën.

Alle soorten water

Indien je na het zwemmen last hebt van rode ogen, is het beter om je lenzen een paar uur of misschien zelfs 24 uur uit te laten en goed schoon te maken. Maak je lenzen dan schoon met lensreinigingsvloeistof en niet met leidingwater of ander soort water. Bacteriën, virussen of amoeben zitten namelijk niet alleen in de zee, het zwembad of recreatieplas. Ze leven in elk soort water, dus pas ook goed op met douchen.

Last van een trillend ooglid? Dít kunnen de oorzaken zijn:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Het Oog Ziekenhuis. Beeld: iStock