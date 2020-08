In de zomer genieten we volop van zon, zee en strand en we weten dondersgoed dat we onszelf moeten insmeren. Maar ook je ogen moet je goed beschermen.

Voor je ogen is de zomer een pittig seizoen. Ze worden vaak te lang en te veel blootgesteld aan ultraviolette stralen. Hierdoor loop je risico op een hoornvliesontsteking.

Daarom is het belangrijk dat je zoveel mogelijk een zonnebril draagt. Maar let bij het kopen van zonnebril er wel op dat-ie je ogen ook voldoende beschermt tegen uv-straling. Anders heeft het niet zoveel zin om ‘m op te zetten. Een goede zonnebril beschermt je ogen tegen licht én ultraviolet licht.

Zonnebril

Check daarvoor of het Europese keurmerk ‘CE’ in het brilmontuur gegraveerd staat, met daarnaast een cijfer van 1 tot 4. Die 4 verduistert het sterkst en is alleen bedoeld om te skiën of te zeilen. Met die bril mag je niet het verkeer in. Een 3 houdt zo’n 82 à 92 procent van het zichtbare licht tegen. Dat is prima voor een dagje op het strand of om met fel tegenlicht met de auto te rijden.

Om te kijken of een zonnebril je ogen goed beschermt tegen uv-stralen, kijk je naar het ESPF (Eye Sun Protection Factor). Je hebt ESF 15, 25 en 50-plus. Hoe hoger het getal, hoe meer uv-stralen de bril tegenhoudt.

Oppassen met water

Verder moet je oppassen met water. Vooral als je lenzen draagt. Lenzen absorberen vocht, waardoor ze dus eigenlijk als kleine sponsjes werken. Daarom gebruik je lenzenvloeistof. Maar hetzelfde gebeurt dus als de lenzen in contact komen met douche-, zwembad-, of zeewater. En daar kunnen veel bacteriën in zitten, die in je lens blijven hangen. Hierdoor kun je ogen geïrriteerd raken.

Zandkorrels

Als laatste moet je ook nog oppassen met zand. Als je ook maar een klein oogwondje hebt door bijvoorbeeld een zandkorrel, ben je al een stuk vatbaarder voor infecties. En op vakantiebestemming krioelt het van bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Vooral in open water, de zee of in een zwembad. Dus pas goed op!

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock