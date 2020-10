Waarom het goed is om meer water te drinken naarmate je ouder wordt

Het wordt ons aanbevolen om iedere dag anderhalf tot twee liter water te drinken. Zo houd je je vochtbalans op peil. Maar wist je dat je naarmate je ouder wordt, steeds meer water hoort te drinken?

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Ottawa is hydratatie de sleutel bij het reguleren van de lichaamstemperatuur. Bovendien helpt het andere gezondheidsproblemen te bestrijden. Daarom is hun advies: meer water drinken naarmate je ouder wordt.

Wanneer je te weinig drinkt, droog je namelijk uit. Dat is bij zowel jonge mensen, als oude mensen. Toch is er een groot verschil. Normaal gesproken krijgt je lichaam een signaal wanneer je uitdroogt. Hierdoor krijg je dorst en gaat je lichaam minder zweten om vocht te besparen. Op die manier zorgt je lichaam er zelf voor dat je warmteverlies vermindert, je lichaamstemperatuur niet teveel toeneemt en je dus niet nog meer uitdroogt. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder goed dit ‘systeem’ lijkt te werken.

Geen dorst

“Als het om ouderen gaat, zijn er een paar dingen die we moeten onthouden”, legt dr. Nodar Janas, medisch directeur van het Upper East Side Rehabilitation and Nursing Center in New York, uit aan Healthline. “Naarmate we ouder worden, is ons ‘dorstcentrum’ niet meer zo actief als vroeger, dus geven de hersenen niet altijd het signaal dat we moeten drinken.” De kans op uitdroging is hierdoor groter. “Als een ouder persoon uitgedroogd raakt, zijn de nieren een van de eerste organen die hieronder lijdt, wat acuut nierfalen kan veroorzaken. Uitdroging veroorzaakt ook verstoringen van de elektrolytenbalans, wat dodelijk kan zijn.”

Transpiratie

Verder blijkt dat ouderen niet goed tegen kou kunnen. “Naarmate we ouder worden, geven we de voorkeur aan warmere temperaturen en soms kan een te warme omgeving tot overmatige transpiratie leiden. Hierdoor kun je uitgedroogd raken zonder dit te beseffen.” Zorg er dus voor dat je voldoende drinkt, helemaal als je op leeftijd bent. Aan déze symptomen kun je in ieder geval uitdroging herkennen. Houd dit goed in de gaten, ook als het buiten wat kouder is.

Deze 4 v’s helpen je gezond oud te worden:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Healthline. Beeld: iStock