Libelle Legt Uit: dít is waarom een papiersnee zo'n pijn doet

Een sneetje van een papier ziet er onschuldig uit, maar de pijn kan heel gemeen zijn. Hoe kan het toch dat zo’n kleine papiersnee zoveel pijn veroorzaakt?

De Amerikaanse dermatoloog Hayley Goldback van UCLA Health weet hier meer over te vertellen.

Advertentie

Zenuwuiteinden

Volgens Hayley heeft dit te maken met de zenuwuiteinden in je vingertoppen. ‘‘Op plaatsen waar sprake is van verfijnde beweging en sensatie, zoals de lippen of de toppen van de vingers, is er een hoge dichtheid van zenuwuiteinden”, vertelt Hayley tegen HLN. ‘‘Deze zenuwuiteinden staan bekend als nocireptoren en sturen signalen naar de huid over dingen die de huid schade kunnen aanbrengen, zoals extreem warme of koude temperaturen en chemicaliën.” Daarnaast gaat een papiersneetje ook vaker open, omdat je je vingers en handen constant gebruikt. ‘‘Zo krijgt de wond geen kans om te helen.”

Ondiep

Wat een papiersnee ook zo vervelend maakt, is dat deze snee vaak ondiep is. Als je een diepe snee hebt, wordt het bloed gestold om verder bloeden te voorkomen. Daarna vormt er een korstje op de wond om deze te beschermen. Bij een papiersnee is dit niet het geval. Het sneetje is diep genoeg om de nocireptoren te bereiken, maar niet diep genoeg om bloed te laten stollen. Hierdoor duurt het langer voordat de huid de dode cellen vervangt.

Papier

Daarbij komt dat papier eigenlijk helemaal niet glad is. Als je het onder een microscoop bestudeert, zul je zien dat papier eigenlijk scherp en gekarteld is. Hayley: ‘‘Papier snijdt je bijzonder snel, nog voor je de kans hebt om het goed en wel te beseffen, en laat een wond achter die eerder gekarteld is dan glad.” Ook kunnen de materialen waar papier van is gemaakt, zoals houtpulp, katoen of andere vezels, achterblijven in het sneetje. Dit kan zorgen voor ontstekingen. Daarom moet je ook een klein papiersneetje altijd schoon blijven houden.

Emotioneel

Tot slot is ook het verrassingselement wat een papiersnee zo pijnlijk maakt. “Een papiersnee gebeurt zo snel, dat je hersenen geen tijd hebben om te reageren”, vertelt Hayley. “Bij sommige andere blessures voel je druk, en heb je dus tijd om te reageren. Maar omdat we hier niet verwachten pijn te krijgen, kan het oplopen van een papiersnee nét extra pijnlijk aanvoelen.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock