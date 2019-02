Waarom je juist 's avonds zo vaak last hebt van eetbuien

Snuffel jij ’s avonds ook regelmatig even in de koel- of snoepkast, hard op zoek naar een lekkere snack? Goed nieuws: aan die eetbuien kun je zelf zo heel veel doen.

Hormonen

Het ligt in elk geval niet aan je beheersingsvermogen. De grote ‘boosdoeners’ zijn namelijk je hormonen. Wat blijkt? Je hongerhormoon ‘ghreline’ stijgt en je verzadigingshormoon daalt zodra het avond wordt.

Advertentie

Vasten

Dat zijn de resultaten van een onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘International Journal of Obesity‘. Voor de uitkomsten werd een kleine groep van 32 vrouwen en mannen met ernstig overgewicht gevraagd om acht uur lang niets te eten. De eerste groep mocht daarbij om 9.00 uur in de ochtend wel iets kleins eten, de andere groep mocht dat pas om 16.00 uur. Daarna legden beide groepen een stresstest af en werd hun bloed afgenomen. Zo konden de onderzoekers het niveau van hun stress- en hongerhormonen bepalen.

Risico

Wat bleek? De groep die tot 16 uur niets at, produceerde meer van het hongerhormoon ghreline. En mensen die gestrest waren, vertoonden een nóg hoger ghrelineniveau. Daarnaast kwamen de onderzoekers erachter dat het verzadigingsgevoel van de proefpersonen ’s avonds daalde. “Onze studie toont aan dat de avond een erg risicovolle periode is om je te overeten, zeker als je gestrest bent en al vatbaar bent voor eetbuiten”, vertelt Sarah Carnell, assistent-professor psychiatrie en gedragswetenschappen.

Tips

Toch kun je zelf wel íets doen om die eetbuien tegen te gaan. Vermijd bijvoorbeeld fruit als toetje. Fructose, het suiker in fruit, verhoogt je ghrelineniveau. Ook verklein je de kans op een eetbui in de avond als je vroeger op de dag begint met eten en geen maaltijden overslaat. En aangezien stress een grote boosdoener is, is het belangrijk om voor genoeg rust op de avond te zorgen. Zet bijvoorbeeld je telefoon ruim voor het slapengaan uit of in de vliegtuigmodus of neem een lekker warm bad.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock