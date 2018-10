Waarom schoonmaken dé oplossing is als je veel last hebt van stress

Als je veel stress hebt, is het belangrijk dat je even de tijd neemt om te ontspannen. Hoe je dat het beste kunt doen, verschilt per persoon. Voor sommigen kan schoonmaken dé oplossing zijn. Dit is waarom.

Er bestaat wel degelijk een verband tussen schoonmaken en een lager stressniveau. De universiteit van Zuid-Californië heeft hier namelijk onderzoek naar gedaan.

Controle

Volgens de onderzoekers geeft schoonmaken je het gevoel dat je controle hebt over je omgeving en wat daarin gebeurt. “Het leven zit boordevol onzekerheden en dat betekent dat je in veel situatie de controle uit handen moet geven”, legt assistent professor psychologie Darby Saxbe uit. “Maar je hebt altijd zelf de controle over hoe schoon je huis is. Bovendien kan rommel in huis ervoor zorgen dat je wordt afgeleid. We hebben dan het idee dat er nog veel in huis moet gebeuren, waardoor we weer extra stress krijgen.”

Chagrijnig

Door alles schoon te maken, ben je van die stress af waardoor je je een stuk meer ontspannen voelt. Bovendien geeft een net en opgeruimd huis een gevoel van veiligheid, waardoor de stress sowieso al snel verdwijnt. Ook blijkt uit dit onderzoek dat vrouwen die hun een stressvolle omgeving vinden, zich door de dag heen vaker depressief of chagrijnig voelen. Door alles op te ruimen in huis, voelen vrouwen zich dan ook een stuk vrolijker. Dit zorgt automatisch voor minder stress.

Persoonlijkheid

Toegegeven: niet iedereen wordt gelukkig van opruimen. Dit heeft vooral met je persoonlijkheid te maken. Over het algemeen zijn de mensen die houden van schoonmaken vaak perfectionistischer dan de mensen die hier een hekel aan hebben. Dit zijn juist mensen die spontaner zijn en een minder georganiseerd zijn. Bovendien hebben zij ook wat minder last van stress.

Voorspelbaar

Het verband tussen schoonmaken en minder stress is ontstaan doordat mensen graag terugvallen op bepaalde rituelen, zoals schoonmaken. Dit komt doordat het menselijke brein een natuurlijke voorkeur heeft voor voorspelbare dingen. “We willen graag weten wat er gaat gebeuren, omdat het ons toestaat om op een stressvrije manier te overleven.” Wanneer we geen controle hebben over de afloop van bepaalde zaken, of het idee hebben dat een bepaalde situatie chaotisch of onvoorspelbaar is, geeft dat een gevoel van stress en onzekerheid. Dit is natuurlijk niet het geval bij schoonmaken. Schoonmaken voelt veilig voor veel mensen, waardoor ze hier regelmatig op terugvallen.

Win-winsituatie

Dus mocht schoonmaken bij jou ook goed werken tegen stress, dan is het helemaal geen slecht idee om na het werk de stofdoek, stofzuiger of dweil er even bij te pakken. Minder stress én een schoon huis, wat wil je nog meer?

Drie vliegen in één klap. Je kunt namelijk óók nog een work-out doen tijdens het schoonmaken. Hoef je je ook niet meer druk te maken over wanneer je naar de sportschool gaat.



Bron: Tonic. Beeld: iStock