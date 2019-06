Waarom een sekspauze soms juist héél goed kan zijn voor je relatie

Veel koppels herkennen het ongetwijfeld: zo’n periode waarin je elkaar gewoon liever een fijne nacht kust in plaats van wat actie tussen de lakens.

Nu blijkt dat zo’n ‘sekspauze’ af en toe helemaal niet zo’n slecht idee is.

Advertentie

Bewustwording

Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig; sex is ten slotte goed voor je relatie én gezondheid. Het ontspant je, verbindt jou en je partner en zorgt voor plezier in de slaapkamer. Waar zit ’m het voordeel dan toch in? Volgens onderzoek van de Archives of Sexual Behavior zorgt een periode waarin je geen sex hebt ervoor dat je je bewuster wordt van alles wat er in je relatie naast het ‘de daad’ gebeurt.

Intimiteit

Eigenlijk wil dat dus zeggen dat de intimiteit tussen jou en je partner intenser wordt. Als je een tijdje afstand neemt van sex, kan de aantrekkingskracht tussen jullie weer opleven en ontdekken jullie andere manieren van intimiteit. Je leert elkaars fantasieën beter kennen én het zorgt voor minder druk om te presteren in bed.

Vuistregel

Hoe het werkt? Allereerst zijn er geen regels voor de ‘pauze’: het is vooral aan jullie om je eigen richtlijnen te vinden. Wel kun je de volgende vuistregel onthouden: pak de tijd die jullie normaal tussen twee vrijpartijen hebben zitten, maar dan keer drie. Dus als je gemiddeld een keer per week sex hebt, dan duurt jullie pauze dus drie weken. Bepaal de verdere regels samen. Mogen jullie bijvoorbeeld wel samen douchen? Is masturberen toegestaan? Is dat eenmaal vastgelegd, kan het experiment beginnen.

Toch nog wat genot in bed tijdens zo’n sekspauze?

Satisfyer Pro 2 Met Gratis glijmiddel en cleaner 150ml € 63,85 € 39,95 Wil ik!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock