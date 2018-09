Waarom er soms ineens een verdwaalde haar op je kin zit

Je herkent het vast: kijk je ’s ochtends in de spiegel, zie je ineens een haar op je kin. Waar komt die vandaan?

Ook al is het vervelend, die ene verdwaalde haar is gelukkig niets om je zorgen over te maken.

Schommelingen

“We zijn allemaal zoogdieren en onze lichamen worden bedekt met haar”, vertelt dermatoloog Patel in gesprek met HLN.be. Hij legt uit dat er aan elke olieklier en haarzakje receptoren zitten. Dit zijn de eindorganen van zintuigen en gevoelszenuwen die prikkelingen van onze zintuigen registreren. “Deze receptoren zijn ervoor verantwoordelijk dat schommelingen in onze hormoonhuishouding een invloed kunnen hebben op onze haargroei.”

Hormonen

Als de vrouw een eisprong heeft, produceert ons lichaam wat meer van het mannelijk hormoon testosteron. Onze oestrogeenreceptoren regelen de haargroei en die kunnen door het mannelijke hormoon in de war raken. Hierdoor kan er bij een vrouw haar gaan groeien op plekken waar dat bij een vrouw meestal niet het geval is, zoals op de bovenlip, kin, nek of vlak onder de navel. Ook tijdens de zwangerschap of menopauze is je hormoonhuishouden in de war en kun je last hebben van ongewenste haargroei. En of dat nog niet genoeg is, kan ook stress hier invloed op hebben.

Overbeharing

De wilde, ongewenste haren komen dus meestal door schommelingen in je hormoonspiegel. Maar soms kan er ook meer aan de hand zijn. Dan heb je als vrouw niet last van één verdwaalde haar op je kin, maar moet je je kin regelmatig scheren omdat er anders een kleine baard ontstaat. “Het meest voorkomende probleem dat zorgt voor het opduiken van meerdere wilde haren is het Poly Cysteus Ovarium Syndroom, ook wel PCOS genoemd”, vertelt dr. Patel. Deze hormoonstoornis treft 5 tot 10 procent vrouwen wereldwijd en komt voor wanneer er cysten op je eierstokken zitten.

Als je naast overbeharing ook last hebt van acne of een onregelmatige menstruatie, kun je het beste even langs de huisarts of gynaecoloog gaan.

BEKIJK OOK: Libelle’s dokter Rutger: dit kun je doen als je last hebt van overbeharing:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock