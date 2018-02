Libelle Legt Uit: waarom eet je zo veel suikerrijk voedsel als je moe bent?

Als we een nacht slecht geslapen hebben, willen we de volgende dag nog wel eens veel ongezonde, maar o zo lekkere, zoete snacks naar binnen werken. Maar waar komt dat toch door?

Ghreline

Jezelf overeten bij slaaptekort is vaak puur hormonaal en heeft helemaal niets met je karakter te maken, zegt Hella van Laer, voedings- en dieetdeskundige tegen HLN.be. “Bij een slaaptekort produceer je het hormoon ghreline, waardoor je hersenen zin krijgen in eten. En als je te veel ghreline aanmaakt en begint met eten, duurt het ongeveer twintig minuten voordat het hormoon weer daalt.” Het hormoon ghreline wordt niet voor niets het hongerhormoon genoemd. Maar de drang om te eten gaat dus ook pas na die twintig minuten weg en binnen die tijd kun je al veel (ongezonds) hebben gegeten.

Verstoorde suikerspiegel

Daarnaast hebben we behoefte aan suiker als we moe zijn. “Slaaptekort kan leiden tot een verstoorde suikerspiegel, waardoor de drang naar suikerrijke voedingsmiddelen stijgt”, legt Hella uit. “Ook kan de vermoeidheid je emotioneel instabieler maken, waardoor je naar suiker grijpt als troost. Dat gedrag hebben we onszelf van kleins af aan aangeleerd.”

Voldoende slaap

Uiteraard is voldoende slaap de oplossing, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Even wat suikerrijk voedsel eten, zorgt ervoor dat we voor een korte periode weer wat energie krijgen (een dopamineshot) en dat vinden we blijkbaar een stuk makkelijker dan even onder de dekens te kruipen. Terwijl je het dan eigenlijk alleen maar erger maakt.

Bloedtest

Als je veel last hebt van vermoeidheid, kun je volgens Hella beter even langs de dokter gaan. Daar wordt je bloed getest op onder andere glutenintolerantie. En ga zelf eens na of je niet een tekort hebt aan bepaalde mineralen of vitaminen, want ook dat kan ervoor zorgen dat je vaak moe bent en de drang naar suiker dus groter wordt.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock