Waarom je een theezakje niet op en neer moet soppen

Je zet een kop heet water en sopt je theezakje er even snel een paar keer doorheen, de kleur verspreid zich mooi en je thee is klaar! Tenminste, dat dacht je. Je theezakje zo op en neer soppen is namelijk helemaal niet de bedoeling.

Onderzoek

NRC onderzocht of je je theezakje écht 2 minuten in je thee moet laten zitten, zoals vermeld staat op het pakje, of dat het op en neer soppen ook prima kan. Je kunt hun onderzoekje heel makkelijk zelf uitproberen: pak 2 dezelfde theezakjes en zet 2 kopjes heet water. Laat de één in het water zitten zoals vermeld staat als op de verpakking en sop de ander even op en neer. Bij de eerste zie je dat de kleur niet mooi verdeeld is, terwijl de tweede een mooie kleur heeft. Toch schijnt de eerste methode echt beter te zijn.

Lagere kwaliteit

Natuurlijk kan het zijn dat je de thee helemaal niet lekker vindt als je het bereid zoals op de verpakking staat aangegeven. Smaken kunnen verschillen, maar het is toch wel handig om te weten waarom die minuten nou eigenlijk op de theeverpakking staan. De ‘trektijd’ die op de verpakking staat , is afhankelijk van de smaakstoffen en de grootte van de theeblaadjes. Hoe kleiner de blaadjes, hoe sneller de kleur, geur en smaak verspreid wordt. Maar die kleine theeblaadjes zijn van lagere kwaliteit en dus ‘minder lekker’. De kleine blaadjes worden vaak gebruikt voor voorverpakte theezakjes, in plaats van losse thee.

Hoe zet je dan thee?

Je moet de theeblaadjes de tijd geven om het water op te nemen en hun smaak te verspreiden. Soppen mag wél als de thee even de tijd heeft gehad om goed te trekken. Zo verplaats je de kleur weer goed.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: NRC. Beeld: iStock