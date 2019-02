Waarom sommige mensen veel vaker moeten plassen dan anderen

De een rent elk half uur naar het toilet, terwijl de ander het de hele dag op kan houden. Hoe komt het dat sommigen zo vaak moeten plassen?

De gemiddelde persoon plast 6 of 7 keer per dag, maar ergens tussen de 4 en 10 keer wordt als normaal beschouwd. Toch ligt dit aantal voor sommigen een stuk hoger. Zij plassen op een dag misschien wel meer dan 10 keer. Wat is hier de reden voor? Hebben zij gewoon een gevoelige blaas? En is dit eigenlijk erg?

Diagnose

“Alles beïnvloedt je blaas: wat je eet, wat je drinkt, stress en zelfs het weer”, legt uroloog Michael Ingber uit. Het vele plassen kan te wijten zijn aan diverse aandoeningen die van invloed kunnen zijn op je urinewegen: van blaasstenen tot een vergrote prostaat of diabetes. Maar bij veel mensen is het heel moeilijk om hier een antwoord op te geven, aangezien er geen diagnose gesteld kan worden.

Meer urine

Volgens Ingber zijn er een aantal mogelijk oorzaken. Ten eerste kan het ene lichaam meer plas maken dan het andere lichaam. Meestal is het zo dat mensen het gevoel hebben dat ze de hele tijd naar het toilet moeten, zelfs als hun blaas helemaal leeg is. Maar bij sommige mensen produceert het lichaam daadwerkelijk meer urine, soms wel tot 5 keer meer dan het gemiddelde van 3 liter per dag. Dit wordt ook wel polyurie genoemd. Dit kan te maken hebben bepaalde externe factoren. Diabetes, het nemen van bepaalde medicijnen en het drinken van héél veel water kunnen er allemaal toe leiden dat je meer urine aanmaakt.

Meer stress

Ook stress heeft invloed op je blaas. Je kunt stress vergelijken met een hand die verschillende psychologische dominostenen omver duwt. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat je vaker moet plassen. Helemaal als je stress hebt vanwege nervositeit. Je hersenen gaan dan te veel signalen doorsturen waardoor je sneller de drang hebt om te gaan plassen. Bovendien verhoogt stress het cortisolgehalte in je bloed dat inspeelt op je hormonen waardoor je ook sneller naar het toilet moet.

Eten en drinken

Onze blaas is ontzettend gevoelig voor sommige voedingsmiddelen. Zo moet je een stuk vaker naar het toilet als je pittig en zuur voedsel eet. “Net zoals voedingsmiddelen je mond kunnen irriteren, kunnen ze ook je blaas irriteren waardoor je de behoefte krijgt meer te gaan plassen”, vertelt uroloog Anita Ackerman. Daarnaast kun je ook de verkeerde dingen (of gewoon te veel) drinken. Zo kan alcohol je blaas irriteren, wat de aanleiding kan zijn tot een soort ‘lek’. Cafeïne kan hetzelfde effect hebben. Hierdoor kun je een overactieve blaas krijgen. Een overactieve blaas is een soort verzamelnaam voor wanneer je blaas onvrijwillig samentrekt, waardoor je denkt dat je moet plassen, terwijl dit helemaal niet zo is.

Uitgedroogd

Het klinkt misschien een beetje gek, maar niet genoeg drinken kan er ook voor zorgen dat je vaker moet plassen. Dit komt volgens Ackerman omdat hoe geconcentreerder je urine (ofwel donkergeel) is, des te gevoeliger het is voor je blaas en hoe meer je lichaam er vanaf wil. Ook wanneer je het koud hebt, moet je vaker plassen. Dit komt doordat je lichaam je bloedvaten vernauwt wanneer het koud is. Hierdoor trekt je blaas samen, waardoor je sneller naar het toilet moet.

Medicijnen

Als laatste kunnen ook medicijnen invloed hebben op je blaas. Uiteraard zorgen medicijnen voor pijnvermindering, maar ze kunnen helaas ook weer voor andere problemen zorgen. Zo kan het nemen van bepaalde geneesmiddelen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je het gevoel hebt dat je meer moet plassen.

Bron: Tonic Vice. Beeld: iStock