Waarom iets vergeten juist heel goed is voor je geheugen

We proberen zoveel mogelijk te onthouden, maar soms gaat het even mis en vergeten we iets. Daar hoef je je niet voor te schamen. Het is juist heel goed om af en toe wat te vergeten.

Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Toronto. Het vergéten van informatie is zelfs net zo belangrijk voor het functioneren van ons geheugen als het onthóuden van informatie.

Niet-relevante details

De wetenschappers leggen uit dat ons heugen bedoeld is om informatie op te slaan die ons later kan helpen om de juiste beslissingen te maken. “Het is belangrijk dat de hersenen niet-relevante details vergeten en in plaats daarvan focussen op de dingen die zullen helpen beslissingen in de echte wereld te nemen”, legt onderzoeker Blake Richards uit.

Misleidend

Soms vergeten we informatie, maar dat is met een reden. Het helpt je geheugen op 2 manieren. Aan de ene kant wordt verouderde en mogelijk misleidende informatie verwijderd. Zo ben je beter in staat om je aan te passen aan nieuwe situaties. Aan de andere kant worden herinneringen hierdoor versimpeld. We kunnen niet elk detail meer herinneren, waardoor we beter kunnen voorspellen hoe een nieuwe situatie zal uitpakken.

Vergeten

Ons brein maakt mechanismen aan zodat we bewust informatie vergeten. Volgens je hersenen is deze informatie dus niet relevant. Steeds als we iets nieuws leren, maken onze hersenen mechanismen aan, waardoor er nieuwe verbindingen ontstaan. Bestaande netwerken worden hierdoor veranderd of aangepast. Soms lopen je hersenen over van informatie en selecteert je brein onbelangrijke informatie om te vergeten.

Als je iets bent vergeten, dan is het waarschijnlijk ook niet zo belangrijk geweest. Of je hersenen maken een foutje, dat kan natuurlijk ook weleens gebeuren. Weet in ieder geval dat het belangrijk is voor je geheugen en voor je eigen rust.

Bron: Margriet, Neuron. Beeld: iStock