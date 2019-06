Veel mensen vinden het heerlijk om na een lange werkdag ’s avonds op de bank te ploffen en onder het genot van een lekkere maaltijd een serie op Netflix te kijken.

Maar waarom eten we eigenlijk zo graag voor de televisie, in plaats van gewoon met z’n allen aan tafel?

Advertentie

Verleiding

Focus op elke hap, wordt ons verteld. Hoe voelt het eten in je mond? Hoe smaakt het? Wat zijn de sensaties in je lichaam? Door met je volle aandacht te eten, zou je uiteindelijk ook minder eten. Wat natuurlijk ook gezonder is. Toch kunnen we de verleiding niet weerstaan en belanden we iedere avond weer op de bank tijdens het avondeten.

Ontspannen

“Mensen doen dat vaak als manier om zich te ontspannen en hun hersenen even uit te schakelen”, zegt voedingsdeskundige Alissa Rumsey. “Ze genieten er echt van om te eten terwijl ze iets kijken.” En dat is niet voor niets, want volgens klinisch psychologe Sophie Mort gebeurt er op dat moment iets in je hersenen. Het eten van bepaalde voedingsmiddelen en het kijken naar de televisie zorgen ervoor dat het plezierstofje dopamine vrijkomt, zegt Mort. “Het voelt dus gewoon écht goed om te eten terwijl je een van je favoriete series bingewatcht.”

Druk leven

Bovendien maakt de druk van onze maatschappij en die we onszelf opleggen het aartsmoeilijk om bewust te eten en te leven. Mensen lunchen steeds vaker achter hun computer omdat ze het te druk hebben om alles af te krijgen. Eten vinden ze verloren tijd en daarom doen ze het liefst iets anders tussendoor. Maar het ligt ook aan de opvoeding. “Als je als kind vaak verplicht werd om aan tafel te eten, zal je als volwassenen ook minder geneigd zijn om met je bord voor de televisie te gaan hangen.”

Volle aandacht

Toch is het voor je hersenen en lichaam eigenlijk beter om bewust en gefocust te eten. Dit kan het beste aan tafel. Je hersenen focussen zich dan niet op het scherm, maar op je bord en op het eetproces. Hierdoor ga je niet overeten en kom je uiteindelijk minder snel aan. Je leeft gezonder. Daarnaast geniet je ook veel meer van je eten als je met je volle aandacht eet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Well+Good. Beeld: iStock