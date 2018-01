Waarom het voor een vrouw lastig kan zijn een orgasme te krijgen

Laten we even duidelijk zijn. Er is niets mis met je als je moeilijk een orgasme krijgt. Het bereiken van een orgasme wordt vaak gezien als het ultieme einde van een goede sekspartij, maar maar liefst één op de drie vrouwen heeft moeite met klaarkomen. Waardoor komt dit? En wat kun je er tegen doen?



Anorgasmie

Moeilijkheden bij het hebben van een orgasme is eigenlijk heel normaal, zegt sekspsycholoog en relatietherapeut Krystal Woodbridge. “Voor veel vrouwen is het helemaal geen probleem en voor sommigen juist wel.” Er is een bepaalde naam voor, namelijk anorgasmie. Een soort seksuele disfunctie waarbij een vrouw ondanks voldoende stimulatie geen orgasme kan krijgen.

Verschillen

Er zijn volgens Krystal verschillende soorten anorgasmie. “Je kunt primaire anorgasmie hebben, dan heb je nog nooit een orgasme mogen ervaren. Secundaire anorgasmie houdt in dat je wel eens een orgasme hebt gehad, maar het nu niet meer lukt. En er is een situatie waarbij je in sommige situaties wel kan klaarkomen en in sommigen niet”, legt ze uit. “Ik zie vaak vrouwen die alleen een orgasme kunnen krijgen als ze zichzelf masturberen. Maar op het moment dat hun partner erbij betrokken is, wil het niet meer lukken.

Negatieve spiraal

Maar waarom worstelen sommigen vrouwen met het krijgen van een orgasme? Dit komt doordat het een complex iets is en veroorzaakt kan worden door verschillende dingen, van vermoeidheid, stress en veranderingen in hormoonspiegels tot verveling in de slaapkamer, lichamelijke ziektes en medicijnen (zoals antidepressiva). Ook kunnen vrouwen ermee worstelen omdat ze bang zijn de controle te verliezen en niet volledig kwetsbaar durven te zijn bij iemand anders. “Een veel voorkomende oorzaak is dat de vrouw onzeker en verlegen is en zich schaamt. In staat zijn je te ontspannen voor iemand en de controle te verliezen kan voor veel mensen moeilijk zijn”, vertelt Krystal. “Mensen kunnen zelfbewust worden en in een negatieve spiraal terechtkomen. Ze gaan dan te veel nadenken en zijn niet echt aanwezig in hun eigen lichaam op het moment suprême.

Stimulatie

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat vier van de vijf vrouwen er niet in slaagt om een climax te bereiken door penetratie zonder clitorale stimulatie. Het is dan ook niet ongewoon dat vrouwen orgasmes faken om hun partner gelukkig te maken. “En als vrouwen jarenlang heeft gefaket, wordt het moeilijk om eerlijk toe te geven dat ze nog nooit een orgasme heeft gehad.”

Maar don’t worry. Je kunt er zelf wat tegen doen. Maar heel belangrijk om te onthouden dat geen enkele vrouw (of man) zich ooit onder druk gezet mag voelen voor een orgasme. Daarnaast hoeft seks niet per se te eindigen met orgasme. Maar hier een lijstje ter inspiratie.

1. Leer de vaardigheid van masturbatie

Volgens sociaal psycholoog en seksonderzoeker Petra Boynton is het vrij lastig om een vrouw te vinden die geen orgasme krijgt van masturberen. Het is namelijk iets wat je kunt leren. “Ontdek zelf wat je fijn vindt. Doe wat goed voelt. Sommige vrouwen hebben veel stimulatie nodig, anderen niet.”

2. Gebruik eens een speeltje

De meeste vrouwen hebben directe stimulatie nodig om een bevredigende climax te bereiken. Seksspeeltjes kunnen dit makkelijker maken. Ze doen eigenlijk al het ‘harde werk’ voor je.

3. Stop met proberen

Als je zo dringend een orgasme wilt krijgen, kan het krijgen van een climax daadwerkelijk moeilijker worden. Het proberen en vooral het niet willen lukken kan erg frusterend zijn, wat het tegen kan werken. Je moet je lichaam laten gaan. Seks hebben omdat je opgewonden bent en niet omdat je een orgasme wilt hebben. Dan komt het vaak vanzelf.

4. Ga na wat plezier is voor jou

Als we aan seks denken, denken we vaak aan geslachtsgemeenschap. Maar seks hoeft niet altijd gepaard te gaan met penetratie. Ga na wat jij fijn vindt. Dit kan ook kusjes in je nek zijn, verkleedpartijtjes, seksspeeltjes of gewoon wat dirty talk. Geef dit ook aan bij je partner, samen komen jullie er wel uit.

Als je je echt zorgen maakt over het niet hebben van een orgasme, neem dan contact op met je huisarts. Ze kunnen dan wat onderzoek doen om te kijken of er geen onderliggende medische oorzaak voor is. Daarnaast is het mogelijk om je door te verwijzen naar een gynaecoloog. Krystal: “Sekspsychologen kunnen je daarnaast ook helpen omgaan met hoe het voor je voelt en ervoor zorgen dat je andere manieren ontdekt om van seks te genieten.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock