Dit is waarom vrouwen sneller verouderen dan mannen

Wanneer vrouwen de 50 passeren, begint hun huid langzaam te verouderen en krijgen ze (helaas) steeds meer rimpels. Ouder worden allemaal, maar waarom verouderen vrouwen eigenlijk sneller dan mannen?

Uit onderzoek van de universiteit van Wenen blijkt dat dit komt door de menopauze. Voor deze studie analyseerden de onderzoekers 88 mannen en vrouwen van verschillenden leeftijden.

Collageen

Wanneer de vrouw in de overgang komt, daalt het oestrogeenniveau. De daling van dit vrouwelijke hormoon zorgt ervoor dat je je lichaam minder collageen aanmaakt. Collageen is een eiwit dat zorgt voor de elasticiteit van onze huid. Doordat je minder collageen aanmaakt, kan het niet anders dan dat de huid in rap tempo veroudert.

Geen dip

Mannen hebben dus veel minder last van rimpels omdat zij niet zo’n plotselinge dip hebben in de aanmaak van hormonen. Daardoor profiteren zij iets langer van een jonge huid.

Overgang

Kortom: de menopauze is de oorzaak van de snelle veroudering bij vrouwen. Verder is de manier waarop we ouder worden bij mannen en vrouwen wel gewoon hetzelfde: we krijgen rimpels, een groeiende neus, groter wordende oren en onze huid wordt slapper en dunner. Bij mannen gaat het gewoon iets langzamer.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock