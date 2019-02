Dít is waarom we bang zijn voor spinnen

We blijven het tegen onszelf zeggen: spinnen zijn banger voor ons dan wij voor hen. Toch krijgen veel mensen de kriebels van deze achtpotige beestjes. Maar waarom eigenlijk?

Peter de Jong, hoogleraar experimentele psychopathologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, weet hier meer over te vertellen. Hij doet onderzoek naar irrationele angsten, zoals spinnenfobie.

Vies

‘‘We associëren spinnen met viezigheid”, vertelt Peter tegen het AD. ‘‘Ze laten slordige webben achter en verschuilen zich in stoffige ruimtes, zoals kelders en schuren.” Nu zijn er meer dingen die vies zijn, zoals een hondendrol, maar daar zijn we niet bang voor. Hoe zit dat? ‘‘De meeste dingen die we vies vinden, kunnen niet uit zichzelf bewegen. Een hondendrol vinden we ook vies, maar die beangstigt ons niet. Het zou anders zijn als die drol, net zoals een spin, plotseling op ons zou kunnen springen.”

Evolutionair

Een andere verklaring zou zijn dat spinnen heel vroeger mogelijk een bedreiging vormden voor de mens. Ons oerinstinct zou ons nog steeds vertellen dat spinnen gevaarlijk zijn. Voor die theorie is echter weinig bewijs, zegt Peter. ‘‘Het is aannemelijker dat de angst voor spinnen is aangeleerd.”

Goed nieuws: de kans dat een spin in je broekspijp kruipt, is niet groot. Spinnen zijn namelijk koudbloedig, terwijl mensen warmbloedig zijn. ‘‘Spinnen gaan dus echt niet voor de lol op je zitten”, weet Peter.

