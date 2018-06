Waarom we allemaal weleens liegen (en dat eigenlijk best oké is)

We weten dat het niet netjes is om te liegen, maar toch maken we er ons allemaal weleens schuldig aan. Maar waarom doen we dit eigenlijk? En is het echt zo erg om af en toe een leugen te vertellen?

Liegen wordt eigenlijk altijd als ‘slecht’ bestempeld, terwijl er in sommige gevallen verzachtende omstandigheden zijn. Het verschil lijkt ‘m vooral te zitten in de achterliggende reden: liegen we omdat we er zelf beter van willen worden, of omdat we iemand anders niet willen kwetsen?

Prosociale leugens

We liegen bijvoorbeeld als we onze kinderen vertellen dat Sinterklaas bestaat, of dat we zojuist de monsters uit hun kamer hebben weggejaagd. We weten natuurlijk wel dat dit niet waar is, maar we bedoelen het goed. Deskundigen noemen dit prosociale leugens: we verdraaien de waarheid omdat we willen dat een ander zich beter voelt. Eigenlijk is dit een goed teken: het bewijs namelijk dat je over voldoende medeleven beschikt.

Teken van empathie

‘’Je kunt inderdaad pas bewust liegen als je een vermogen tot empathie hebt’’, vertelt professor psychologie Patrick Luyten. ‘’Oftewel: je liegt pas wanneer je volledig begrijpt wat de impact van je gedrag kan zijn. Kinderen zien vanaf een bepaalde leeftijd in dat ze anderen op andere gedachten kunnen brengen door een leugen te vertellen. Zonder dat vermogen zouden ze niet eens bewust kunnen liegen.’’

Schaamte

Maar we liegen ook om andere redenen. Luyten: ‘’de meest voorkomende leugens, zo blijkt uit onderzoek, gebeuren uit schaamte. Je wilt iets verbergten of je wilt jezelf voor onheil behoeden. Ook zijn leugens vaak een manier om jezelf belangrijker voor te doen dan je bent. Je hebt ergens een steek laten vallen, bijvoorbeeld een tikje met de auto gegeven, maar je beweert dat de andere partij tegen jou is gereden. Doe je dat niet, dan kom je over als iemand die niet kan rijden en dat wil je vermijden.’’

Leugentje om bestwil

En dan is er ook nog zoiets als het leugentje om bestwil. ‘’In zo’n geval lieg je om iemand te sparen. Je vriendin kocht bijvoorbeeld een nieuwe jurk die er echt niet uitziet, maar je zegt toch dat ze heel mooi is,’’ aldus Luyten. Ook deze vorm van liegen doe je uit medeleven voor een ander, je doet het niet om er zelf beter van te worden.

Pathologisch liegen

Helaas zijn er ook mensen die alleen maar liegen uit eigenbelang, bijvoorbeeld om geld te verdienen. Dit soort mensen hebben geleerd dat liegen voordelen oplevert, en blijven het daarom doen. Daarnaast heb je ook nog mensen die pathologisch liegen, en daar zelf niet eens bewust van zijn. Dit soort mensen liegen om anderen te manipuleren en zelf in de aandacht te staan. Ze zijn zich vaak niet eens bewust van hun gedrag. Sterker nog: op den duur beginnen ze zelfs hun eigen leugens te geloven.

Goed of slecht?

Hoewel het moeilijk is om te bepalen wat de ene leugen erger maakt dan de ander, blijken de meeste mensen er wel hetzelfde over te denken. Een onderzoek van de Wharton University toont namelijk aan dat een leugen om een ander persoon te helpen vaak wordt gezien als een positieve zaak, terwijl een leugen voor je eigen bestwil vaak als ‘verkeerd’ wordt gezien. Sterker nog: mensen die altijd onverbloemd voor hun mening uitkomen worden vaak als grof of asociaal gezien, terwijl leugens om een ander te sparen vaak als ‘tact’ of een sociale vaardigheid worden gezien. Kortom: een leugentje zo nu en dan kan geen kwaad, als je het maar met de beste bedoelingen (voor een ander) doet.

Bron: Knack. Beeld: iStock