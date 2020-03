Dit is de reden waarom we belangrijke taken vaak uitstellen

Dat ene klusje op je to-dolijst blíjf je maar uitstellen. Herkenbaar? Vast en zeker. Maar waarom doen we dat toch, belangrijke taken uitstellen?

Uitstelgedrag noemen we ook wel procrastinatie. Veel mensen hebben daar last van. Groot of klein, het maakt niet uit, maar we stellen graag uit. Of het nou gaat over het schoonmaken van de wasmachine, dat ene telefoontje plegen of een kast in elkaar zetten. Beetje gek is het wel, want het klusje verdwijnt niet opeens. Maar geen zorgen, want je kunt er niet zoveel aan doen. Uitstellen zit namelijk voor een deel vastgelegd in onze genen.