Dit is waarom een glas wijn je ook juist gespannen kan maken

Catfishing, gehackte accounts, phishingmails, een vals sms’je van de bank: online oplichting neemt toe, dit coronajaar zelfs tot recordhoogtes. Hoe kun je je wapenen tegen al die trucs?

Toen Clara (54) een berichtje kreeg van haar zoon die vertelde dat hij een nieuwe telefoon had, zocht ze er in eerste instantie niets achter. Maar een halfuur later volgde nog een berichtje: “Hij vroeg hoe het met me ging en we kletsten wat over onze dag. Op een gegeven moment begon hij over een storing bij zijn bank, en of ik een factuur voor hem wilde betalen die