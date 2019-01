Libelle Legt Uit: waarom we in de winter vaak last hebben van traanogen

In de winter hebben opvallend veel mensen last van traanogen. Een simpele ochtendwandeling of een fietstocht kan al genoeg zijn om de tranen over je wangen te doen stromen. Maar hoe kan dit eigenlijk? En is hier iets aan te doen?

Wij vroegen het aan Sandra van der Doelen, expert bij Eyewish.

Droge lucht

De reden dat veel mensen in de winter last hebben van traanogen, ligt volgens haar vooral aan de luchtvochtigheid. De droge lucht in de winter zorgt er namelijk voor dat onze ogen ook droog worden. “De oorzaak van droge ogen kan worden verdeeld in twee hoofdgroepen: een verminderde traanproductie of een toegenomen verdamping van traanvocht.”

Verwarming

Externe factoren zoals airconditioning, droge of warme omgevingslucht, veel lezen of computerwerk kunnen de klachten volgens haar verergeren. “Doordat de verwarmingen weer aan gaan in de winter is de luchtvochtigheid in huis laag, wat ook weer voor geïrriteerde, droge ogen kan zorgen.”

Tips

Volgens Van der Doelen is hier helaas niet veel aan te doen. “Droge ogen zijn niet te genezen, omdat de oorzaak van droge ogen meestal niet kan worden weggenomen.” Wél kun je een aantal dingen doen om de klachten te verminderen:

De luchtvochtigheid in huis verhogen door een luchtbevochtiger te gebruiken. Bakjes met water aan de verwarming geven meestal niet voldoende verhoging van de luchtvochtigheid.

Een beschermende bril te dragen wanneer je naar buiten gaat, zoals een fietsbril die aan de zijkanten is afgesloten. Zo verminder je de verdamping en uitdroging.

Situaties te vermijden waarin je last hebt van droge ogen. Denk bijvoorbeeld aan rokerige ruimtes, ruimtes met airconditioning (ook de auto) en/of het dragen van contactlenzen.

Bron: Eyewish. Beeld: iStock