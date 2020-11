Waarom je ook in de herfst en winter zonnebrand moet smeren

Het wordt dit weekend heerlijk weer, met temperaturen tot wel 17 graden Celsius. Geniet van het zonnetje, maar vergeet jezelf niet in te smeren met zonnebrand.

Ja, ook in de herfst en winter moet je je insmeren met zonnebrand om je te beschermen tegen de uv-straling van de zon.

De ultraviolette stralen van de zon kunnen de huid namelijk nog steeds beschadigen, ook al is het geen zomer meer. Het Queensland Institute for Medical Research in Australië heeft uitgezocht wat het niet smeren van zonnebrand op de lange termijn doet en daar schrik je van.

Twee groepen

Voor deze studie hebben de onderzoekers 903 volwassenen van 25 tot 55 jaar geanalyseerd. De helft smeerde zich vierenhalf jaar lang dagelijks in met zonnebrand met een SPF van minstens factor 15. Hun gezicht, nek, armen en handen werden dagelijks meerdere keren ingesmeerd. De andere groep smeerde zichzelf alleen in wanneer ze ook daadwerkelijk in de zon gingen liggen.

Siliconen afdruk

Voorafgaand aan het onderzoek werd van iedereen een siliconen afdruk van het gezicht gemaakt. Daarop zijn de oneffenheden en de diepte van de rimpels goed te zien. Aan het eind van het onderzoek, vierenhalf jaar later, werd van iedereen opnieuw een afdruk gemaakt om het verschil goed te kunnen zien. Het resultaat was schrikbarend! Bij iedereen die elke dag zonnebrand opsmeerde, was de huid nauwelijks verouderd. Hun huid was minder droog en veel elastischer dan die van de andere groep. Ook hadden ze veel minder last van pigmentvlekken.

Rimpels of huidkanker

Het is dus heel belangrijk om je dagelijks in te smeren met zonnebrand. Dus ook in de winter of wanneer de zon wat minder of zelfs niet schijnt, want ook op bewolkte dagen kunnen de uv-stralen tot diep in je huid dringen. Sowieso stapelt het risico zich op. Dus hoe vaker je onbeschermd de zon in gaat, des te sneller je huidcellen kunnen beschadigen. Hierdoor kun je sneller rimpels krijgen, maar het verhoogt ook de kans op huidkanker.

Dus dat wordt smeren dit weekend! En natuurlijk de rest van de herfst, winter, lente en zomer.

