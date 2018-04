Libelle Legt Uit: waarom zeggen mensen 'gezondheid' als we niezen?

Het is de gewoonte om ‘gezondheid’ te zeggen nadat iemand moet niezen. Maar waarom doen we dit eigenlijk? En waarom niet na het hoesten?

Pest

Door ‘gezondheid’ te zeggen nadat iemand net heeft moeten niezen, willen we diegene iets goeds wensen. Deze gewoonte is al heel oud. Het heeft te maken met de ziekte de pest. In de zesde eeuw na Christus was dit een veelvoorkomende ziekte in Europa. Maar omdat mensen niet precies wisten hoe je deze ziekte kreeg, probeerden ze door middel van bidden dit te voorkomen.

Zegenen

Priesters liepen door de straat en als iemand nieste werd deze persoon direct door hem gezegend. Mensen dachten dat door het niezen de ziel uit het lichaam probeerde te ontsnappen om zo weer een nieuw slachtoffer te maken.

Bless you

In de loop der jaren is dit overgegaan in ‘gezondheid’ en zeggen we dit nu tegen elkaar als we niezen. In andere landen zeggen ze wel nog steeds ‘bless you’.

Hoesten

Maar waarom zeggen we dan niet ‘gezondheid’ als iemand moet hoesten? Dit komt doordat hoesten minder krachtig is. Daarnaast hebben we in tegenstelling tot niezen zelf de controle over hoesten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Quest. Beeld: iStock