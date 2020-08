Waarschuwing WHO: “Ga alleen naar de tandarts als het écht nodig is”

Aan het begin van de coronacrisis was een tandartsbezoek nog uit den boze: je mocht hier alleen naartoe voor noodzakelijke ingrepen die niet konden wachten. Inmiddels zijn de regels versoepeld en mag je ook weer voor een controle gaan. Toch is het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet verstandig dit te doen.

Zij adviseren mensen niet-essentiële tandartsbezoeken nog even uit te stellen.

Risico’s

“De WHO adviseert om niet-essentiële mondzorg uit te stellen totdat de verspreiding van Covid-19 voldoende is afgenomen,” zo luidt het advies. Hetzelfde geldt voor ‘esthetische ingrepen’ (plastische chirurgie). In veel landen is niet-essentiële mondzorg weer hervat, maar dat brengt wel een aantal risico’s met zich mee.