Word je vaak wakker met hoofdpijn? Dit kan de oorzaak zijn

Er zijn mensen die wanneer de wekker gaat binnen één seconde fluitend naast hun bed staan. Maar helaas zijn er ook mensen die regelmatig met hoofdpijn wakker worden. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

We worden het liefst natuurlijk zo fris mogelijk wakker. Wanneer je al met een bonkend hoofd uit bed stapt, is dat geen goed begin van de dag. Heb jij daar ook vaak last van? Dat kan verschillende oorzaken hebben.

Slechte nachtrust

Een Vlaamse arts van de Vrije Universiteit Brussel vertelt aan Goed Gevoel dat slechte nachtrust een van de grootste oorzaken is van hoofdpijn als je wakker wordt. Maar ook slechte nachtrust kun je weer in verschillende categorieën opdelen.

Diepe slaap

Zo kun je hoofdpijn krijgen doordat je last hebt van slaapapneu, maar ook wanneer je plots uit je slaap wordt gehaald, kun je daar een zwaar hoofd aan overhouden. Slaap je altijd nog diep als de wekker gaat? Dat kan ook een oorzaak zijn van de hoofdpijn. Je slaapt vaak nog diep als je die slaap nodig hebt, dus om hoofdpijn te voorkomen, kan het helpen om wat eerder naar bed te gaan.

Praktische oorzaken

Hoofdpijn bij het opstaan kan ook praktische oorzaken hebben. Zo kan een te droge lucht in de slaapkamer ervoor zorgen dat je hier last van krijgt en is dat ook het geval bij een slechte ventilatie van de ruimte. Het probleem kan ook ontstaan door een verkeerd hoofdkussen waardoor je slaaphouding niet goed is. Mocht het gezondheidsprobleem zich langer voor blijven doen, dan is het verstandig om dit aan te geven bij de huisarts.

